¡Un brindis por el candidato!

El pasado 20 de diciembre, Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife celebró una asamblea ordinaria y, al final de la misma y ante la proximidad de las fiestas, se procedió a un brindis para felicitar las navidades. Durante este agasajo, y ya finalizada la reunión formal, un miembro de la dirección local propuso elegir en ese momento al candidato a la Alcaldía, iniciativa que fue secundada por un segundo militante en tono festivo.

El alcalde y máximo dirigente del partido en la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, cogió el guante y, sin dejar escapar la ocasión, asumió el reto «porque nadie se opuso», destaca un afiliado presente en el encuentro, quien hace hincapié además que «no se produjo ninguna votación». La decisión adoptó categoría formal cuando, posteriormente, Coalición Canaria envió un comunicado de prensa indicando que el actual regidor repetirá como candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife tras ser designado «por unanimidad».

Este punto no figuraba en el orden del día, por lo que algunos militantes nacionalistas ya han expresado sus quejas por entender que no se han respetado los procedimientos y se ha producido algún conato de impugnar la asamblea, aunque finalmente no ha llegado a puerto. Por el contrario, CC celebrará el próximo jueves día 25 una nueva reunión para ratificar esta designación.