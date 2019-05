Torres (PSOE): “Hay que votar sí o no a los 26 años de CC en la Presidencia”

Ángel Víctor Torres, en la presentación de los lemas de la campaña de su partido para las elecciones autonómicas "Cambia Canarias" y "Hazlo posible", ha opinado que "el Gobierno de Canarias es el que se examina" en los próximos comicios, como lo hizo el de España en las pasadas elecciones.

Frente a un Ejecutivo de CC, "la única alternativa del gobierno posible es el PSOE", ha afirmado Torres, quien al ser preguntado por posibles pactos no ha respondido y ha indicado que va a haber "una campaña electoral especialmente tensa".

Ha exigido lealtad ante el partido ganador en escaños y votos y ha comentado que aunque la reforma electoral "no es idílica" es "más proporcional", por lo que Torres espera que su partido gane en escaños y no solo en votos, como sucedió en las últimas elecciones.

Rodeado de parlamentarios socialistas de todas las islas, el candidato a la Presidencia del Gobierno canario le ha pedido a los electores que antes de ir a votar se pregunten "si es necesario o no que se produzca un cambio".

El mensaje del PSOE, partidario de "un giro social y progresista", es contundente, ha resaltado Torres, "¿queremos seguir como estamos o cambiar?".

Asimismo, ha lamentado que su partido lleve muchos años pidiéndole al Gobierno de Canarias que priorice en sus políticas sociales, al tiempo que ha criticado que los pilares del Estado del Bienestar han sido un fracaso en los dos últimos años, tras la marcha del PSOE del Ejecutivo.

También durante los dos últimos años Canarias no ha salido "del vagón de cola de los servicios públicos esenciales", ha añadido Torres, para quien es importante pelear para una Canarias donde la agenda social sea parte fundamental e indiscutible.

El candidato socialista le ha pedido a los ciudadanos que no se resignen a una mala sanidad, dependencia y a un mercado laboral que no da oportunidades en Canarias, donde ha dicho que la productividad de la economía no ha aumentado desde el año 1993.

Por este motivo, es imposible mejorar los salarios y que se produzca una mayor justicia social, ha precisado Torres, quien espera que sea masiva la presencia en las urnas, pues "no hay muchas oportunidades" para cambiar Canarias.

El PSOE en su campaña electoral se dirigirá al estudiante que reclama una política justa de becas, al dependiente que espera a ser evaluado y al parado que no tiene una oportunidad laboral.

También a las mujeres que tengan una pensión no contributiva, a las personas que no pueden acceder a un alquiler y a quienes se encuentran por debajo del umbral de pobreza.

"Es posible cambiar Canarias con tu voto", ha manifestado Torres, quien ha acusado al candidato de CC a la Presidencia del Gobierno, Fernando Clavijo, de mentir de la misma manera que lo ha hecho el líder nacional del PP, Pablo Casado.

Mientras tanto, ha valorado que el PSOE ha defendido la institución del Gobierno canario "aún estando en la oposición" y ha facilitado que recursos pendientes hayan llegado a las islas.