Ramos: «El PP canario tiene libertad para marcar su hoja de ruta»

— ¿Cómo se explica que alguien que estaba en la candidatura de Sáenz de Santamaría de repente aparezca en la dirección nacional de Pablo Casado con una secretaría ejecutiva?

— Eso se entiende muy fácil: el PP abrió un proceso de primarias, el partido tiene que aprender la cultura de las primarias y en ese marco se entiende que el presidente, al día siguiente de ganar, me llame y me proponga ser secretario ejecutivo en su equipo. Y yo, por supuesto, al presidente del PP le digo que sí porque yo soy del PP. La pregunta, por tanto, es: ¿qué tengo que hacer yo porque haya ganado Pablo Casado? ¿Irme del partido? Como voy a irme si un amigo como es Pablo Casado desde el año 2006 es presidente del partido. No tiene nada que ver una cosa con la otra.

— ¿Qué papel jugó, si es que jugó alguno, el presidente del PP canario, Asier Antona, en ese proceso de su incorporación a la dirección nacional?

— Cuando me llama Pablo Casado y me lo propone, lo que me cuenta es: ‘Acabo de colgar el teléfono que estaba hablando con tu presidente regional y le acabo de proponer, y él me ha dicho que sí, que seas secretario ejecutivo’. Por cierto, el primer canario dentro de la ejecutiva nacional que tiene una secretaría ejecutiva. Para mí es un orgullo y estoy completamente agradecido de que Asier Antona hayan hablado sobre este tema. A partir de ahí estoy con una disposición al 100% y, por supuesto, con lealtad absoluta.

— ¿Pero Antona no salió mal colocado en la foto final de ese congreso nacional? ¿El apoyo a Sáenz de Santamaría no lo debilita ante Génova?

— No. Imagínese si todos los presidentes regionales que apoyaron a Soraya saliesen mal parados, fíjese usted el sistema que hemos inventado... De hecho, Pablo Casado, en su discurso, dijo que al acabar el congreso a nadie se le preguntará a quién votó, a quién apoyó... todos somos del PP y a trabajar por el partido. No salió dañada la imagen de Asier Antona porque además Pablo Casado le dijo: ‘Tú vas a ser el presidente del PP en Canarias’ durante mucho tiempo y además eso se va a visualizar en pocas semanas. De lo que no hay duda es que la dirección nacional del PP y su presidente están con Asier Antona y Canarias tiene toda la autonomía y libertad para marcar la hoja de ruta. Pablo Casado habla todos los temas de Canarias con Asier y yo tengo la suerte de formar parte de esa nueva dirección nacional, cuyo objetivo es reilusionar y ganar la confianza de los ciudadanos para volver al Gobierno de España con Casado de presidente y que este país sea un referente para toda Europa como así lo hizo Rajoy. Lo que no se puede permitir España es un Gobierno que dé bandazos como está haciendo en materia de inmigración. Ya hemos advertido de la gran irresponsabilidad en que incurre el Gobierno de Sánchez y se nos ha dicho que asumimos posturas xenófobas, cuando es todo lo contrario: abogamos por una especie de Plan Marshall para los países africanos para que sus habitantes no tengan que jugarse la vida cruzando el mar. Y ha tenido que venir Merkel dos días a explicárselo a Sánchez.