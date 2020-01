NC aprovechará la crisis climática para reclamar su moratoria turística

Para Nueva Canarias (NC) la aprobación de la ley sobre la crisis climática, anunciada por el Gobierno autonómico, supone una «oportunidad» para quitar el polvo a su reivindicación de establecer una moratoria turística en las islas.

«No tengo ninguna duda -aseguró el portavoz del grupo parlamentario, Luis Campos- de que, a la hora de abordar una política de lucha contra el cambio climático, los criterios y el modelo de crecimiento deben de estar presentes». A su juicio, «ahora más que nunca, tendremos que redefinir los parámetros de nuestro modelo turístico porque hay una contradicción entre la lucha contra el cambio climático y nuestro modelo actual».

La postura de NC no es la del pacto del que forma parte. De hecho, en los preparativos del Presupuesto autonómico vigente se descartó aprovechar su tramitación para modificar la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias por «falta de acuerdo» dentro del cuatripartito, según indicaron fuentes relacionadas con el Gobierno. Mientras unos querían limitarse a cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional -anuló el apartado c del artículo 4.2 de la ley al no poderse introducir criterios económicos para autorizar nuevas construcciones-, otros pretendían ir más allá y, concretamente, NC volvió a hablar de poner límites al crecimiento.

Todavía el pacto no ha trabajado el «consenso» al que Campos admite que «debemos llegar» dentro del cuatripartito. Pero advirtió que «nosotros tenemos claro que la modificación legislativa no puede ser similar a la que presentó el Gobierno anterior», recordando que ésta permite «manga ancha sobre el suelo clasificado que posibilita construir todas las camas previstas».

El también coordinador territorial de NC puntualizó que «el Tribunal Constitucional estableció que, por razones de mercado, no se puede limitar el crecimiento pero sí se puede por capacidad de carga porque ahí no se manifestó».

Campos advirtió que la ley contra el cambio climático en cuya elaboración está inmerso el consejero de Transición Ecológica del Ejecutivo «afecta a todo y lo deberíamos tener todos muy claro». Señaló que Nueva Canarias está por la labor de «adaptar la normativa» a lo dictado por el Constitucional, «pero reservándonos la posibilidad de limitar el crecimiento, ahora más que nunca», enfatizó.