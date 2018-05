La tensión entre Tenerife y Torres se aviva de cara a las primarias

Propuestas.

Si hay elecciones internas, que es lo previsible puesto que Torres ha anunciado en distintas ocasiones que se presentará, Tenerife insiste en que habrá alternativa «sí o sí». Y en este camino -y si no surge otro aspirante crítico- volverá a encontrar a la diputada y ex vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, aunque desde la dirección insular se ha apuntado que ha perdido apoyos entre los alcaldes del sur, el grupo que la aupó en anteriores convocatorias.

Hernández no se ha pronunciado al respecto, pero su presencia es cada vez más visible en otras islas -la semana pasada tuvo un acto público en la agrupación crítica de Telde-, a la vez que ha subido el tono de sus intervenciones en el Parlamento de Canarias, a pesar de que ya no ejerce como portavoz del grupo. Sin embargo, no falta quien señala que su papel debe estar en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, municipio en el que dirige la Agrupación Socialista, porque «está haciendo cuentas y tendría que incrementar sus votos respecto a la última confrontación, y eso en este momento no parece posible».

Por otra parte, la presencia en la dirección regional de uno de los alcaldes de Tenerife como presidente del partido, José Miguel Rodríguez Fraga, no ha contribuido a pacificar el ambiente. Este grupo parece dispuesto a apoyar a quien se enfrente a Torres en las primarias, aunque aún no da nombres.