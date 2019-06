La dirección de Cs ratifica su veto a Clavijo

Ciudadanos se inclina por respaldar en Canarias un pacto de derechas con CC y PP -al que tendría que unirse también la ASG de Curbelo para sumar 36 escaños-, pero solo facilitará que los nacionalistas se mantengan en el Gobierno si Fernando Clavijo da un paso a un lado y renuncia a ser presidente.

El comité ejecutivo de la formación naranja ratificó ayer su apuesta preferente por una alianza en la que esté el PP, pero insiste en que en ningún caso llegará a un acuerdo con CC mientras tenga un candidato a la Presidencia que esté imputado, como lo está Clavijo -investigado- por el caso Grúas.

El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, reconoció ayer tras la reunión de la cúpula de su partido que en Canarias la situación «es compleja» porque solo obtuvieron dos diputados el 26M, aunque son conscientes de que pueden ser decisivos para inclinar la balanza en alguna de las combinaciones para cerrar alianzas que están sobre la mesa. A partir de ahí, Villegas reiteró la intención de sentarse con todos a escuchar lo que ofrecen los partidos mayoritarios con capacidad de tomar la iniciativa en Canarias, pero adelantó que se mantendrán firmes en su negativa a pactar con CC si mantiene a Clavijo como aspirante a jefe del Ejecutivo autónomo. «Con un imputado no es posible pactar», aseveró.

Como situación excepcional, Ciudadanos abrió ayer la puerta a explorar pactos con el PSOE, pero siempre con carácter «subsidiario” y a condición de que los socialistas asuman algunos de sus postulados, como comprometerse por escrito a la aplicación inmediata del artículo 155 en Cataluña, si bien ya no exige que sus dirigentes renieguen de las políticas de Pedro Sánchez, como planteó Villegas la semana pasada.

En todo caso, Cs se distancia de entrada de dar su apoyo a una posible alianza de izquierdas en Canarias dado que el otro acuerdo adoptado ayer por la dirección nacional es no entrar a negociar gobiernos en los estén Vox o Podemos, y aunque la extrema derecha no obtuvo representación en la Cámara regional, el PSOE de Ángel Víctor Torres sí está obligado a contar con Podemos para sumar mayoría, si bien no necesariamente dentro del Ejecutivo.

Cs hizo público ayer un decálogo que tendría que suscribir cualquier socio en una potencial alianza autonómica, en el que además de la aplicación del 155 se compromete a bajar los impuestos a familias y empresas, a luchar contra la corrupción, acabar con «los dedazos y el despilfarro», entre otras medidas que ya estaban en su programa electoral como pelear por una financiación autonómica más justa «sin privilegios para los nacionalistas».