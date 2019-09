«Estoy en la oposición, no en una moción de censura»

— El presidente de su partido a nivel nacional ha incluido a CC en el proyecto España Suma. ¿Ha hecho usted los contactos pertinentes con los nacionalistas o Pablo Casado lo ha dado por hecho?

— España Suma busca dar respuesta a los votantes de centro-derecha que dicen que quieren que estemos unidos para ofrecer una alternativa a un Gobierno socialista sectario entregado a la extrema izquierda. Hay partidos que ya han dicho que no. Entiendo que es una magnífica iniciativa así que aprovecho para apelar a que los españoles unan en las urnas lo que los políticos no quieren unir en el logo de una papeleta. En Canarias, yo no he planteado ni a CC, ni a Cs ni a Vox esta coalición. Nosotros en Canarias tenemos implantación en todos los municipios así que en principio, concurriremos como PP.

— ¿Descarta entonces descarta convocar a CC?

— En principio, no lo vemos necesario en Canarias. Pero yo insisto en que los votantes de centro derecha son los que quieren que estemos unidos.

— Cuando en junio estuvieron Egea y Maroto ¿no se habló con CC de profundizar en las buenas relaciones?

— Que yo sepa no. Las magníficas relaciones las tenemos con CC, con Cs y Vox. El PP ha sido capaz de conformar gobiernos en muchas comunidades autónomas, a diferencia de Pedro Sánchez, que ha sido incapaz de negociar con seriedad con otras fuerzas políticas y no ha querido llegar a acuerdos con nadie, sino gobernar en solitario cuando los españoles no le dieron la confianza para ello, y estoy convencida de que tampoco se la van a dar ahora.

— Si en las próximas elecciones, Pablo Casado tiene opciones de ser presidente de Gobierno, ¿El PP puede contar con el apoyo de CC para investirle?

— De futuribles no me puedo pronunciar. El PP estamos ejerciendo como dique de contención de la izquierda ahí donde han conformado gobiernos de izquierda y estamos con el compromiso de ofrecer una alternativa de gobierno.

— Volvamos la vista a los días de junio en los que las opciones de pacto en Canarias se construían y se desmoronaban en cuestión de horas. ¿Qué respuesta dio usted a Barragán y Clavijo cuando plantearon ponerla de presidenta del Gobierno de Canarias, saltándose así al candidato que el PP había presentado para dicho cargo?

— Yo creo que eso es pasado, estamos en otro escenario en el que hay un Gobierno de izquierdas al frente de Canarias y nosotros estamos en que las consecuencias nefastas de este Gobierno duren lo menos posible y afecten lo menos posible a los canarios. No creo que sea necesario volver hacia atrás.

— Pero en aquel momento, ¿aceptó o se negó?

— Vamos a ver, yo no tuve que aceptar o negar nada. Le insisto en que eso es pasado y estamos en un nuevo escenario, por lo tanto no tengo más que comentarle sobre esta cuestión.

— Sorprende que siendo secretaria general en aquellos días no saliera en defensa de quien era el candidato que presentó su partido a la Presidencia del Gobierno de Canarias...

— Sobre eso se ha escrito y hablado mucho, ha sido muy entretenido pero yo tengo que referirme al actual escenario.

— Su escenario actual parte directamente de lo que pasó y además, los votantes y militantes del PP merecen una explicación por su parte...

— La respuesta la hemos dado: el presidente autonómico anterior ha sido llamado a otras responsabilidades como senador autonómico y en Canarias hay una nueva presidencia. Ahora basta ya de tanto ombliguismo y basta ya de tanto hablar de nosotros. No voy a perder el tiempo en eso.

— García Egea dijo en una entrevista respecto de Antona que se había «escapado la Presidencia del Gobierno de Canarias y nos ha llevado a que el PP no esté presente en muchas instituciones donde se supone que podríamos estar». ¿Está de acuerdo?

— Vamos a ver, estamos en un nuevo tiempo y he asumido la Presidencia del partido con mucha humildad, muchas ganas, con responsabilidad, tengo experiencia, conozco a todas las organizaciones.

— ¿Le gustaría consolidar su Presidencia en el próximo congreso regional, salir siendo apoyada por sus compañeros de partido?

— No entiendo la política en clave personal y le vuelvo a decir que no estamos en eso, ni me preocupa lo más mínimo. Estoy preocupada por ejemplo en esos más de 1.300 millones que están en el aire y lo más grave, Torres sin rechistar.

— El secretario general hizo otras declaraciones en las que avisó que «llega el otoño y estará la mayoría alternativa de PP, CC y Cs para ofrecer un gobierno estable». ¿Está usted en conformar esa mayoría y presentar una moción de censura?

— Estamos ejerciendo una oposición responsable. Desgraciadamente en Canarias ocurre lo de siempre cuando gobierna la izquierda: buenas palabras y muchas promesas. Pero a la hora de la verdad, ni gestionan bien, ni cumplen sus compromisos. Solo en un par de meses el presidente y los consejeros han reconocido que mucho de lo que prometieron no se va a cumplir. Si a eso le sumamos que cada consejero va a su aire, como comprenderá estamos muy preocupados y en eso es en lo que estamos centrados. Hay un Gobierno que improvisa, que no hace frente a la realidad, que estamos en un estancamiento de la economía y da la impresión de que se desentienden. En lo único que están es haciendo demagogia y criticando a los demás.

— ¿Pero trabaja para conformar esa mayoría alternativa que se haga visible en una moción de censura?

— No, yo estoy trabajando en una oposición responsable y muy preocupada por el caminar que tiene este Gobierno. Cada vez que van a una reunión en Madrid salen peor de lo que entran, no han conseguido nada y solo le queda la excusa del mal pagador. Me resulta patético de cómo presumen de la firma del PIEC cuando fue un Gobierno del PP quien restableció el plan en unos Presupuestos que el PSOE votó en contra. O la incapacidad para desbloquear los fondos de los servicios públicos en Madrid y que lo quieran disimular echando la culpa al pasado. Se nos acerca un escenario muy complicado en Canarias y lo que veo es que este Gobierno no reacciona.

— Está dando un montón de argumentos para una moción de censura..

— No, yo estoy contándole la realidad y procurando ser objetiva.

— Varios organismos y departamentos afirman que las rebajas fiscales que ustedes obligaron a CC a poner en el Presupuesto ocasionan, en parte, la caída de ingresos públicos...

— No solo es ese factor, los hay mucho más importantes. En el PP nos va a encontrar de frente este Gobierno si pretende atracar fiscalmente a las empresas y las familias. Seguimos defendiendo que hay que generar empleo y economía y para ello hay que favorecer a los que crean empleo, que son las pequeñas y medianas empresas y las empresas en general.

— Entonces, ¿seguirán ahondando en la bajada de los tipos del IGIC?

— Sinceramente, ha llegado el momento en que Canarias evalúe en profundidad el sistema fiscal y que valoremos todos los tipos de impuestos y tomemos una resolución al respecto. Pero evidentemente, nosotros de frente a subir impuestos.

— No me queda claro si mantienen su exigencia de seguir bajando el IGIC pese a todo...

— Sí claro.

— A pesar de que eso suponga comprometer el cumplimiento de la Ley de Estabilidad..

— Se ha incumplido entre otras razones porque se nos adeuda las entregas a cuenta, entre otras cuestiones. Además, en los informes se recoge que se ha recaudado más en este último año que en los tres anteriores.

— Entre elegir rebajas fiscales y cumplir la ley, ¿con qué se queda?

— La ley se cumple, la queremos cumplir y hasta ahora se ha cumplido. En otras comunidades, se bajan los impuestos y se genera economía y empleo.