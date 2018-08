Entrenos para las elecciones

El nuevo curso político se abrirá ya en clave electoral. Los partidos deben de afrontar una nueva cita con las urnas el año próximo y así, a partir de septiembre, arrancarán sus respectivas maquinarias electorales para culminar en la elección de las candidaturas, proceso que, en las formaciones más tardías, se llevará a cabo nada más comenzar 2019.

En este sentido, Coalición Canaria (CC) lleva la delantera. El Consejo Político Nacional eligió hace un mes escaso a Fernando Clavijo para que repitiera la candidatura a la Presidencia del Gobierno. Por contra, Ciudadanos (Cs) no lo hará hasta finales de este año o principios del año próximo en todas las instituciones a las que decida concurrir.

Hasta este momento, ningún dirigente orgánico consultado está abierto a hablar de aspirantes, a pesar de que las opciones ya hace tiempo que corren oficiosamente en el seno de los partidos.

Además de la elección de la candidatura de Clavijo, CC tiene también designadas ya las cabeceras de lista municipales e insular en Tenerife. El secretario general, José Miguel Barragán, indica que en septiembre se abrirá el plazo para el resto y el proceso debe de quedar cerrado en febrero de 2019.

El secretario general del Partido Socialista Canario (PSC), Ángel Víctor Torres, prepara la convocatoria de una Ejecutiva a la vuelta del verano para acordar la celebración de primarias. Así que durante el mes de octubre, el partido estará inmerso en este proceso para elegir las candidaturas.

De todos modos, Torres tiene toda la intención de convertirse en el aspirante a la Presidencia del Gobierno en representación del PSC.

No está tan claro en el caso de Asier Antona. El presidente del Partido Popular (PP) no acaba de responder claramente sobre sus aspiraciones, especialmente después de que algunos de sus compañeros reclamen su reemplazo al no haber apoyado a Pablo Casado en su carrera hasta la presidencia nacional del PP.

Se esperan primarias también para las candidaturas de Podemos a lo largo de los meses de noviembre y diciembre, incluyendo la de la Presidencia del Gobierno que, en 2015 recayó en Noemí Santana

La secretaria de Organización, Pino Sánchez, elude entrar en detalles ya que la designación de los aspirantes es «el último paso» de toda la maquinaria electoral. Pero en los últimos años, se han dejado ver las tensiones entre Santana y los afines a la secretaria general de la formación, Meri Pita.

En Nueva Canarias (NC) prácticamente nadie duda de que su presidente, Román Rodríguez, volverá a encabezar la lista al Parlamento por Gran Canaria, aunque él se resiste a corroborarlo. «Las candidaturas serán aprobadas a principios del próximo año», zanja.

En cambio, Casimiro Curbelo ya ha manifestado su intención de revalidar el escaño por la Agrupación Socialista Gomera (ASG) en la misma posición de liderazgo que lo hizo en 2015.

En Ciudadanos evitan dar pistas sobre las cabeceras de lista, ni siquiera sobre posibles fichajes procedentes de otros partidos. «Nosotros estamos ahora mismo inmersos en consolidar nuestra implantación territorial en Canarias», asegura el portavoz, Mariano Cejas.

No obstante, en algunas islas la formación que lidera la diputada nacional, Melisa Rodríguez, continúa ofreciendo las buenas expectativas electorales que giran en torno a Cs para conseguir fichajes. El caso más conocido es el de Fuerteventura, donde el exsecretario general de CC, José Juan Herrera Velázquez, trata de hacer un desembarco en la formación naranja.