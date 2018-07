«En absoluto temo la influencia de Soria en el congreso»

— En las primarias de los afiliados, triunfó en Canarias. ¿Espera repetir el resultado a pesar de encontrarse entre los compromisarios al exministro José Manuel Soria?

— Quiero agradecer a los afiliados de Canarias su confianza. Creo que el voto del afiliado es muy importante y lo asumo no solo como un voto de confianza, sino de responsabilidad. Yo estoy trabajando para que podamos ir al congreso con un partido unido, con una lista de integración que nos permita salir fortalecidos y como partido ganador que podemos ser.

— Lo cierto es que toca ahora a los compromisarios y le insisto, ¿teme la influencia que pudiera ejercer Soria?

— No, en absoluto. Yo respeto a todos los compromisarios y por supuesto a mi compañero José Manuel Soria con quien he compartido muchas horas en el Gobierno, en tareas difíciles, y tiene mi respeto y mi cariño y desde luego, absoluta libertad de hacer lo que tenga por oportuno como compromisario.

— A usted se le atribuye un papel bastante activo en el proceso que llevó a Soria a dimitir...

— Mire, esas cosas se suelen decir si uno tiene datos y pruebas.

— En Galicia, al contrario que en Canarias, perdió. ¿Espera dar un vuelco a los resultados que obtuvo?

— Hay sitios donde han apoyado más a una candidatura que a otra pero lo importante es el conjunto. He recibido el apoyo mayoritario de los afiliados, superando la barrera de los 20.000 y así es como hay que trabajar. Éste es un distrito único.

— Pero entre una candidatura y otra...

— ¡Hay que trabajar!. En Galicia, yo agradezco también el apoyo de los que han confiado en mí y trataré de ganarme la confianza del resto.

— Usted habla de «trabajar» y en la candidatura de Pablo Casado, de «presiones». Además, han dirigido un escrito a la Comisión de Organización del Congreso para pedir garantías en la libertad del voto...

— Mire, yo no he sido una candidata del aparato, he salido de él hace muchos años. Yo solo tengo palabras de agradecimiento a los compañeros en las sedes que en pleno verano están haciendo los esfuerzos para que podamos explicarnos. La gente practica la transparencia y la democracia y a mí, lo que diga la comisión me parecerá bien.

— ¿Está dispuesta a que Canarias tenga una representación importante en una dirección que lidere usted?

— Pues mire, la voz de Canarias es muy importante dentro del Partido Popular, y además hay temas que son diferentes, es necesario que existan voces fuertes allí. Lo que he aprendido en el Gobierno es que tenemos que hacer una tarea doble: que esté Canarias más cerca y que ser de Canarias no sea una forma más difícil de ser español. Y esas dos premisas las tendré muy presente en mi equipo, que también debe ser un equipo de todos.

— Una dirección integradora respecto de los otros candidatos...

— En todo lo que pueda...Porque el equipo es el mismo, es el equipo del Partido Popular. Yo no le voy a preguntar a nadie qué ha votado. Indudablemente, siempre tienes un cariño muy especial a la gente que te ha ayudado desde un primer momento. Pero una cosa es ésa y otra, trabajar por una integración.

— ... ¿Aunque previamente no se produzca esa integración en la que tanto insiste usted?

— Yo voy a trabajar para ello porque siempre es más fácil hacerlo al principio y porque las cosas salen mejor.

— Usted ha introducido el tema del género y sorprende porque el PP nunca ha defendido el sistema de cuotas, por ejemplo.

— Es que eso no es incompatible. Mire he hablado muchísimo de mujer y me siento orgullosa que en el Gobierno lográramos cerrar un acuerdo en materia de violencia de género y yo he hablado como vicepresidenta de las actitudes machistas que he vivido. Yo no pido el voto por ser mujer, yo pido el voto para que una mujer pueda ser presidenta del Gobierno de España. Soy una mujer profesional que he sufrido como muchas de mis compañeras las dificultades que tenemos para poder tener nuestra carrera profesional. Siempre que se habla de conciliación es respecto de la mujer y no se asocia a los padres. Creo que es bueno que este país tenga una presidenta de Gobierno y en 2015 ya dije esto mismo.

— Entonces, ¿cabe esperar que sea paritaria la dirección que forme si gana las primarias?

— Pues procuraré que en este partido se haga política de igualdad, que hay mujeres estupendísimas en este partido y tendrán peso.

— ¿Pero paritaria, no?

— ¿Y si fuera a la inversa?. ¿Consideraría que fuera paritaria si hubiera más mujeres que hombres?

— Yo no estoy en las primarias...

— Ya, pero le estoy contestando a una pregunta. ¡Pudiera ser más mujeres que hombres!

— ¿Paritaria como en la ley electoral (40%-60%), por ejemplo?

— Podemos hacer política de mujer para que cualquier mujer llegue a cualquier sitio que se lo haya ganado; esto aún no pasa en este país.

— Mencionó antes el pacto contra la violencia de género, pero su Gobierno no llegó a poner presupuesto...

— Yo negocié esos Presupuestos. Se acordó que las tres administraciones (Gobierno, comunidades autónomas y corporaciones locales) contribuirían a sufragar su parte. El Estado puso su aportación y después, algunos partidos nos pidieron subirla y lo incluimos íntegramente en los Presupuestos, pero pediría que las comunidades autónomas y cooperaciones locales asuman su aportación para tener más recursos para la violencia de género.

— Usted ha participado activa y directamente en las negociaciones que ha habido para intentar un pacto de Gobierno entre el PP y Coalición Canaria (CC). ¿Debería dejarse abierta esa posibilidad de cara a la próxima legislatura?

— Las negociaciones para formar gobierno en Canarias le han correspondido íntegramente al presidente Asier Antona...

— ¡Y Génova al menos se ha tenido que pronunciar! Le hablo, además, de años anteriores a Antona. Y también ha tenido mucho que ver en temas como el autogobierno, REF, etc...

— Sí, es verdad. En primer lugar nosotros vamos a por todas en las próximas elecciones. En segundo lugar, cualquier cosa que se haga en Canarias parte de tener muy presente al PP de Canarias y como hemos hecho siempre, hablando mucho para llegar a la solución que creamos mejor para los canarios (subraya).

— ¿Para los canarios la mejor solución es mantener a CC siempre en el Gobierno de la comunidad?

— Para los canarios lo mejor ha sido poner la agenda canaria en el eje de la política y ha sido voluntad del PP, acompañado de otros partidos en el Congreso. Y lo mejor para los canarios es el REF, el Estatuto de autonomía, las bonificaciones al transporte de viajeros, la inversión en infraestructuras. Luego hay que ver en el Gobierno de la nación y en Canarias cómo se puede trabajar mejor para la estabilidad.

— ¿Teme que en Canarias haya una fuga de votos hacia Ciudadanos?

— Ciudadanos ha puesto la alfombra roja a Pedro Sánchez para que gane una moción de censura con un pacto de perdedores entre el PSOE, los populistas y los independentistas y eso también se tiene muy presente en Canarias. Es una oportunidad tremenda para el PP.

— ¿Comparte con el expresidente José María Aznar que los principios ideológicos del PP han quedado desdibujados?

— Yo respeto intelectualmente al señor Aznar y comparto mucho la visión que tenía del partido en el año 96, cuando acuñó el término de centro reformista. Yo creo que nuestros principios (unidad de España, la libertad, la igualdad de oportunidades, atención a la familia) son los que nos vertebran. Somos un partido grande, con vocación de mayoría social y de gobierno y se logra abriendo el abanico, no cerrándolo.

— ¿Cree que Aznar ha sido un tanto desconsiderado respecto del Gobierno en el que ha estado usted?

— Respeto su tarea tanto en el Gobierno como la que hizo en 1996. Yo entré a trabajar con Mariano Rajoy y para mí ambos son un activo.