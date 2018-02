Ciudadanos y cómo hacer listas

En esa búsqueda, Cejas sí que quiso recalcar que Ciudadanos escucha algunas propuestas que le han llegado pero que a las próximas elecciones «vamos a acudir con nuestra propia marca exclusivamente. Lo que sí que tenemos claro a día de hoy es que no vamos a ir con otras marcas, no somos CC que van buscando por ahí para hacer de escobas y aglutinar poder».

El portavoz autonómico de Ciudadanos insiste en que su partido no piensa ahora mismo en las elecciones de forma directa, pero sí en construir un proyecto que alcance el rendimiento electoral más alto posible. «Queremos ser una alternativa importante de gobierno en 2019, lejos de Coalición Canaria que lleva gobernando 25 años, a pesar de ser la tercera fuerza en votos. Eso es lo que queremos llegar a ser, una alternativa clara en Canarias. Y para eso es importante trabajar en la organización, en construir un equipo y buscar gente válida en cada uno de los municipios. Es difícil pero no imposible», indicó.

Para ello, el partido que a nivel estatal preside Albert Rivera busca reforzar su estructura en las islas, una captación de fuerzas y líderes especialmente fuera de las dos islas que ostentan la capitalidad del archipiélago. «Prácticamente tenemos organización en todas las islas. En algún municipio tenemos grupos de personas, pero nos falta identificar los líderes para arrancar. A nivel organizativo. Por ejemplo, en La Gomera, que es la única isla en la que no tenemos agrupación. Tenemos más implantación en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, y algo en La Palma. En El Hierro, La Gomera y Fuerteventura tenemos gente afiliada, pero nos hace falta arrancar organizativamente», expone su portavoz en Canarias, Mariano Cejas.

Herrera y otros históricos de Fuerteventura

José Juan Herrera, antiguo secretario insular de Coalición Canaria en Fuerteventura, es un nombre que se está vinculando a Ciudadanos en la isla. Este es un hecho sobre el que no profundiza Cejas, que no lo niega. «Nos reunimos con muchos grupos en Fuerteventura, con muchas personas. Pero son conversaciones que queremos llevar de forma discreta hasta que no se confirmen. Buscamos personas que crean en nuestro ideario y que tengan claro que puedan aportar», dice.

Su pasado en CC no sería una línea roja. «En todos los partidos hay gente que pueden venir de otras personas. Ya tenemos afiliados que han estado en cargos de CC, pero respetan nuestro ideario», expone.