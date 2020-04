CC y PP ponen pegas al pacto de Torres sin poner en riesgo la firma

Los dos partidos más grandes de la oposición, Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) recogerán el viernes las bases para el pacto de reconstrucción que prevé entregar el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, pero lo harán a regañadientes, con dudas y recelos.

El secretario general de CC, José Miguel Barragán, espera todavía la respuesta a la carta que envió al presidente hace cuatro días. En ella, entre otras cosas, le pide que concrete el «tiempo previsto entre la firma del pacto y la presentación del plan en el Parlamento» para su votación, la definición de la «metodología de los encuentros» así como su plazo, o dónde se va a firmar el pacto, si en el Parlamento «como sede de la soberanía del pueblo de Canarias» o en otro lugar.

Reciba o no contestación del Gobierno, Barragán niega que sea planteable darle la espalda a Torres; «no cabe otra cosa -afirmó con resignación-, el plan de reconstrucción de Canarias es posterior al pacto».

Más incisiva se manifestó la presidenta autonómica del PP. Australia Navarro dijo no entender por qué Ángel Víctor Torres espera hasta el viernes para entregar el pacto. «No queremos esperar más días, que me lo mande por correo electrónico y pongámonos a trabajar ya», exigió.

Navarro criticó que con esta forma de proceder del jefe del Ejecutivo autonómico «se pone en evidencia de que le interesa más una puesta en escena que otra cosa y nosotros estamos en menos escenas, menos fotos y más trabajo», añadió.

Pese a la tardanza con la que está moviéndose el Gobierno a juicio del PP, la también portavoz parlamentaria tampoco se atrevió a condicionar la firma de su partido a que el Ejecutivo cambie de planes. «No podemos enjuiciar algo que no conocemos todavía -respondió-. Yo no sé en qué consiste esa propuesta de la que habla el presidente y por eso, no nos podemos pronunciar», zanjó.

Tampoco Ciudadanos pone en riesgo los inicios del pacto, al menos hasta ver cuántas aportaciones se recogerán finalmente en él.

La portavoz del grupo Mixto, Vidina Espino, manifestó que «nuestra intención sigue siendo llegar a acuerdos, pero no vamos a darle un cheque en blanco», aunque, añadió, «hasta ahora el Gobierno ha actuado de forma unilateral».

Por otra parte, fuentes del Gobierno que preside Ángel Víctor Torres, indicaron que la propuesta del pacto se entregará mediante un acto oficial que no será en el Parlamento puesto que se pretende que el documento sea acogido y firmado más allá de los partidos con escaño.

Otra cosa es que el documento en el que se plasme el pacto pase por el Parlamento para que se vote, como así viene recogido en la propuesta del Gobierno, y al elaborar el plan de reconstrucción, se negociará en la Cámara, con los grupos. Su resultado tendrá que aprobarse en un consejo de gobierno para finalmente, ser ratificado por el Legislativo.