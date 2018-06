Rechazo a pactos dañinos para Canarias

El anuncio del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de que no abordará la reforma de la financiación autonómica y su compromiso a pactar mejoras mediante acuerdos bilaterales con las comunidades autónomas ha levantado muchas suspicacias en Canarias.

Para empezar, el presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, reiteró ayer ante el Pleno del Parlamento su rechazo a este tipo de actuaciones por parte de Sánchez, por el temor de que pueda haber algún acuerdo bilateral que perjudique a Canarias. Sin llegar a referirse directamente, en el aire sobrevoló la petición de quita de deuda planteada por el Partido Socialista Catalán (PSC) cuando todavía estaba Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo del Estado. Así como las reivindicaciones financieras que ha exigido el Gobierno catalán tanto el presente como el anterior.

«Mantengámonos firmes y unidos contra esos acuerdos bilaterales que nos pueden perjudicar», demandó Clavijo a los grupos, especialmente a los del Partido Socialista Canario y Popular.

«Mejor mantenernos en una situación que es razonable, pelear por un nuevo acuerdo y que no existan posiciones bilaterales que nos perjudiquen», consideró el portavoz de Nueva Canarias (NC). «El peso de Canarias es el que es, con este sistema fiscal no hay recursos adicionales y sin recursos adicionales, no habrá acuerdo», insistió Román Rodríguez.

«Estoy totalmente de acuerdo con usted», concedió el presidente. «Si vamos en una carrera, todos tienen un coche de 500 caballos y a ti te dan uno de 200, no te pueden pedir que ganes la carrera», ilustró.

El portavoz del grupo de Coalición Canaria (CC), José Miguel Ruano, posibilitó con su pregunta a Fernando Clavijo posicionarse en contra de que el jefe del Ejecutivo central haya decidido no retomar la reforma del sistema de financiación autonómica.

«No se puede postergar el debate», aseveró Clavijo. «Habrá o no acuerdo, pero no podemos obviar el debate cuando llueve. No nos parece adecuado y así se lo trasladará al presidente Sánchez», aseguró.

El presidente del Ejecutivo autonómico exigió la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Recordó que con el anterior Gobierno central, «las comunidades autónomas gobernadas por socialistas populares y nacionalistas fijamos una serie de hitos para abordar y hay trabajos técnicos avanzados».

El portavoz del grupo Mixto, Casimiro Curbelo, demandó «máximo diálogo entre el Estado y las autonomías» y «transparencia» en los acuerdos «multilaterales, en torno a una misma mesa».