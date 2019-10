Francisco Moreno, nuevo administrador único de RTVC

Voluntad de consenso

Nayra Alemán subrayó que por parte de su grupo siempre ha existido voluntad de consenso en este ámbito y esta actitud la comparte Francisco Moreno, que tiene interés por alcanzar el mayor de los acuerdos posibles, al tiempo que destacó que en el Parlamento "no funcionan las imposiciones y sí la mano tendida".

La RTVC no va a tener oportunidades infinitas "así que de una vez habrá que hacer algo", apostilló Alemán, quien afirmó que en el pasado no se hicieron las cosas bien en la etapa como director general de Guillermo García, no mejoraron con Santiago Negrín y José Carlos Naranjo no pudo arreglar los errores que se arrastraban.

A todo esto deberá dar respuesta el Parlamento canario, prosiguió la diputada socialista, quien indicó que la apuesta no es por una persona sino por la estabilidad de RTVC.

José Alberto Díaz Estébanez, del grupo Nacionalista Canario, vinculó el apoyo al cese de Naranjo, del que dijo que ha logrado "pacificar" el ente, al compromiso de los grupos de proceder al nombramiento del director general, la junta de control y el mandato marco de la RTVC por el cauce ordinario de la ley.