ASG tendrá grupo propio en el Parlamento canario con tres diputados

Esta reforma del reglamento, que ha sido propuesta por ASG y aprobada con el voto favorable de 66 diputados y dos abstenciones de Ciudadanos, resulta para el líder de ASG, Casimiro Curbelo, "adecuada, racional, inteligente y razonada" y, además, " sienta un precedente de justicia y equidad" para poder ejercer "la función democrática con total autonomía".

Con la modificación del reglamento del Parlamento, que permitirá a partir del próximo pleno formar grupo parlamentario a ASG con tres diputados y abandonar por tanto el Mixto, pasará a haber siete grupos parlamentarios en la Cámara autonómica: el Socialista Canario, Nacionalista Canario, Popular , Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias, Agrupación Socialista Gomera y Mixto.

"Puede parecer que es un privilegio para ASG pero no es así", ha defendido Curbelo, quien ha resaltado que en once parlamentos de España se permite disponer de grupo parlamentario con tres diputados, lo que hacía que no fuese "razonable" la situación actual.

El diputado de ASG ha valorado que se haya realizado "un esfuerzo" y se retirasen "a última hora" las enmiendas a la reforma del reglamento, que finalmente se ha aprobado con "correcciones estrictamente técnicas de dos artículos", según ha aclarado el propio presidente del Parlamento, Gustavo Matos (PSOE).

"Me siento atendido de una forma generosa por la voluntad de los distintos grupos parlamentarios", ha manifestado Curbelo, quien ha opinado que esta reforma presentada por ASG también tiene influencia en el ámbito territorial.

Ha recordado que El Hierro es la única circunscripción insular que tiene tres diputados, por lo que, ha señalado, si en esta isla votasen de forma mayoritaria a un partido éste tendría grupo parlamentario propio en la Cámara regional.

Curbelo, por último, ha dirigido unas palabras a la diputada de Ciudadanos Vidina Espino, partido con el que ha compartido el grupo parlamentario mixto con "simpatía" y "elegancia" durante un tiempo que ha calificado de "feliz .

Con esta reforma se establece que aquellos diputados que formen parte de un grupo parlamentario ya constituido al comienzo de esta legislatura y que, por aplicación del reglamento de la Cámara vigente en ese momento, no hubieran podido constituirse en grupo propio pero ahora sí puedan hacerlo, dispondrán de un plazo de cinco días a partir de la entrada en vigor esta modificación para dirigir un escrito a la Mesa comunicándolo.

Así, el grupo mixto estará integrado, en esta legislatura, por los dos diputados de Ciudadanos, mientras que la Agrupación Socialista Gomera pasa a tener grupo propio con sus tres diputados.

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el pasado 25 de julio y tras la Comisión de Reglamento celebrada el 24, adoptó el acuerdo de ordenar la tramitación de esta propuesta de reforma tras solicitarse de manera unánime por los grupos políticos.

La modificación entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias.