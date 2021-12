La Cámara da el visto bueno a la Ley de Elecciones que no convence a nadie Esta proposición de ley contó con el respaldo de toda la Cámara, excepto el voto en contra de Vidina Espino, como fórmula de consenso

El Parlamento aprobó ayer en primera lectura la Ley de Elecciones de Canarias, un texto que no convence a ninguna formación política pero es el que ha posibilitado el consenso. Este trámite contó con 51 votos a favor de los proponentes -PSOE, Coalición Canaria, Partido Popular, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y ASG- además del voto del diputado del Mixto Ricardo Fernández de la Puente (Cs), mientras que la parlamentaria de este último grupo, Vidina Espino, votó en contra porque, explicó, fue su compromiso durante la campaña electoral por el aumento de 60 a 70 escaños, que calificó de «innecesarios».

La proposición de ley es la traslación de la disposición transitoria recogida por el Estatuto de Autonomía aprobado en 2018 y contempla los cambios que ya rigieron para las elecciones autonómicas de 2019, tales como el incremento en el número de escaños -nueve de ellos en una lista regional y uno más por Fuerteventura- o modificar los porcentajes para acceder al Parlamento. Para dar cumplimiento a este mandato del Estatuto -que señala que se debía aprobar en tres años- y «por responsabilidad», los grupos parlamentarios dieron el visto bueno a la iniciativa, aunque Nueva Canarias y Sí Podemos Canarias plantearon la necesidad de seguir avanzando en la mejora del sistema electoral y con ello, de la calidad democrática del archipiélago, un asunto que abordaron recogiendo una propuesta del foro Demócratas para el Cambio.

El diputado de Podemos, Manuel Marrero apuntó además que había que apoyar esta iniciativa para que la ley electoral tomara fuerza, aunque insistió en la necesidad de seguir mejorándola porque hay aspectos «injustos», como el valor de un voto según la isla. En este sentido, Luis Campos (NC) recordó que hace 12 años, su partido quedó fuera del Parlamento a pesar de tener el respaldo de 50.000 canarios. «La voluntad de la ciudadanía debe ser más proporcional», dijo. Recordó que este acuerdo ha sido posible porque todos cedieron, «a pesar de que no gustaba a casi nadie».

El portavoz de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, indicó que la iniciativa que se debatía ayer en el Parlamento es una ley técnica de mejora del sistema electoral actual «no el debate en la que se han entretenido sus señorías» y se preguntó, partiendo de que cada grupo tiene una idea diferente, para qué se va a abrir el debate si ninguno tiene mayoría cualificada para sacarla adelante. Aún así, añadió que, si en la próxima legislatura hay capacidad para afrontarlo, CC «no se va a negar y si hay posibilidad de consenso, lo buscaremos».

La diputada de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melody Mendoza, resaltó que la propuesta introduce mejoras al sistema electoral anterior e hizo hincapié en que la proposición de ley debe seguir ahora su tramitación parlamentaria con el objetivo de ser aprobada definitivamente cuanto antes.

Por su parte, la representante del Grupo Popular Luz Reverón reconoció que adaptar el sistema electoral a la realidad y necesidades políticas de Canarias ha sido el caballo de batalla y acabar con «fenómenos sorprendentes», como que la tercera fuerza política en votos fuera la primera en escaños -CC en 2015-. A su juicio, elementos como la lista regional o el aumento de la proporcionalidad son logros de esta reforma «moderada por la búsqueda de un consenso amplio».

Para la portavoz del PSOE, Ventura Rodríguez, subrayó que buscar el mejor sistema electoral «es el trabajo que se debe hacer, y decir que no gusta no es la vía». Esta proposición de ley, concluyó, «recoge un sistema no perfecto porque todos los grupos querían más o algo distinto».