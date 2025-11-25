6.000 millones en el aire: El Parlamento se une para frenar «el disparate» Los grupos políticos con representación en la Cámara regional muestran su apoyo a la defensa que hace el Gobierno CC-PP de la financiación RUP

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 25 de noviembre 2025, 14:43 | Actualizado 15:01h.

«Queremos parar este disparate que nos expulsaría de la UE», ya que están en juego 4.200 millones de euros de financiación directa a Canarias por su condición de Región Ultraperiférica (RUP), dijo este martes el presidente Fernando Clavijo en el Parlamento regional; y otros 1.700 millones si el REF se integra en el sistema de financiación autonómico. Pero no sólo eso, matizó que la nueva financiación que pretende la Comisión Europea para el periodo 2028 a 2034, a través de los respectivos estados y primando una centralización, «pone en peligro la vida de miles y miles de canarios», a los que se abocaría en muchos casos, según Clavijo, a la precariedad, la pobreza, la falta de oportunidades e incluso la migración. «Nos jugamos regresar a una Canarias pobre y aislada o continuar un proceso de convergencia con España y con la Unión Europea», advirtió Clavijo.

Por eso, tras el debate en torno al asunto, agradeció «el tono» de los distintos grupos parlamentarios ante «la gravedad de lo que nos estamos jugando» y que «requiere unidad política» aunque haya «matices y diferencias», señaló el presidente de Canarias. Eso sí, tanto Clavijo como el portavoz de Coalición Canaria (CC), David Toledo, echaron en cara al PSOE la ausencia del Estado español en las negociaciones que se llevan a cabo en Bruselas, en el seno de la Unión Europea. «No han estado, las sillas vacías así lo muestran», recalcó Toledo. Frente a la actitud de España, destacaron la defensa que está haciendo Francia o Portugal de sus territorios ultraperiféricos. «Echamos de menos el posicionamiento claro del Gobierno de España», dijo Clavijo, quien admitió que «Europa está desdibujada entre China y Estados Unidos», pero no por ello debe «renunciar a sus principios fundacionales» si quiere tener futuro.

Además, Clavijo espera que el presidente Pedro Sánchez se pronuncie de forma expresa y rechace el nuevo marco financiero que se dibuja, como sí ha hecho el primero ministro francés.

Con todo, el Gobierno de Clavijo continuará su defensa de la condición de región ultraperiférica de Canarias, para lo que el Ejecutivo canario enviará una comunicación a la Cámara regional para suscribir una posición común y defender los intereses del archipiélago en el nuevo presupuesto comunitario ante las autoridades europeas y españolas. Ya hace unos días, Fernando Clavijo también anunció que cursará una invitación al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Raffaelle Fitto, para que viaje a las islas y así conozca los avances que han supuesto para el archipiélago los fondos europeos destinados a las regiones ultraperiféricas (RUP) y que podrían desaparecer en el presupuesto europeo 2028-2034.

Lo que pide Canarias es que los fondos de las regiones ultraperiféricas se respeten y vayan «directamente a las RUP, sin pasar por el Gobierno de España», porque «con este marco financiero, la UE estaría expulsándonos». «Ante una lucha de esta envergadura, este Parlamento vuelve a demostrar unidad política», subrayado el presidente, que recalcó que el mensaje unánime debe ser que «no lo vamos a permitir» y así conseguir «un posicionamiento común entre todas las RUP para parar este disparate que nos expulsaría de facto de la Unión Europea, mataría su espíritu fundacional y pondría en peligro sectores económicos esenciales», aseguró el presidente.

Desde la oposición, el portavoz de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, le brindó al Gobierno su apoyo, mientras el portavoz del grupo Socialista, Sebastián Franquis, reprochó al presidente Clavijo que ponga en duda la defensa de los intereses de Canarias por parte del Gobierno de España, que, aseguró, está poniendo sobre la mesa los instrumentos necesarios para evitar que prospere la propuesta europea.