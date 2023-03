El Parlamento pedirá explicaciones a Torres en un pleno monográfico

El Parlamento de Canarias «pedirá explicaciones» al Gobierno sobre el caso Mediador en un pleno extraordinario y monográfico que se celebrará el próximo martes.

Tal como acordó ayer la Mesa de la Cámara, antes de la convocatoria del pleno ordinario se verán cuatro comparecencias solicitadas: dos del Grupo Popular y el Grupo Nacionalista (CC-AHI-PNC) para que Ángel Víctor Torres ofrezca los detalles que conoce relativos a este asunto, y otras dos solicitadas a petición propia del Gobierno y de los grupos del Gobierno, con comparecencia del presidente.

Aunque fuentes de Presidencia han señalado que será el propio Torres quien comparezca ante la Cámara, desde Coalición Canaria (CC) ya han expresado su «preocupación» por que en el último momento se designe a otro miembro del Gobierno para dar la cara.

Dimisión

Mientras el Grupo Popular ya ha reclamado la dimisión de la consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende, por el escándalo que ha afectado a altos dirigentes de su departamento, los nacionalistas «no queremos ir tan lejos» y reclamar ceses, al menos hasta que el presidente dé explicaciones.

Sí exigen a Ángel Víctor Torres que ofrezca la «mayor transparencia» sobre este asunto, a la vez que le reclaman que asuma responsabilidades y reconozca que el nombramiento de Taishet Fuentes como director general fue «erróneo», en línea con lo manifestado por el portavoz de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, en el reciente debate de la nacionalidad.

En este sentido, el diputado del PP, Juan Manuel García Casañas, exigió la dimisión de la consejera de Agricultura en la última comisión parlamentaria del área debido a la «sombra de sospecha que extiende las informaciones que se van conociendo de esta trama de supuesta corrupción», señaló.

Solventar dudas

Por otro lado, algunos diputados del Grupo Socialista, no tienen «ninguna duda» que la intervención del presidente en este pleno extraordinario y monográfico permitirá solventar «todas las dudas» respecto a la «honestidad» del Gobierno en este asunto.

Al respecto, se remiten a la intervención de Ángel Víctor Torres en el debate de la nacionalidad en el que aseguró que se llegará al final de la investigación y «que caiga quien tenga que caer». Consideran en la formación socialista que «nadie puede hacerlo con más contundencia y arresto que el propio presidente» en esa comparecencia en la Cámara.

Por otro lado, apuntan estos parlamentarios que, aunque en un primer momento vivieron esta situación generada por la presunta trama de corrupción «con mucha preocupación», a medida que pasa el tiempo están más tranquilos «sobre todo al ver quien dispara, una persona condenada por varias causas», en referencia a, Antonio Navarro Tacoronte, el mediador que da nombre al caso.

En este sentido, apuntan también estas fuentes que este asunto «no distrae» el Gobierno de su cometido de dirigir la comunidad autónoma y seguir desarrollando su programa, a la vez que aseguran que, de momento, no se prevén cambios en el Ejecutivo.

«Si no se demuestra que existen irregularidades, no habrá modificaciones en el Gabinete ni en el Grupo parlamentario». Insisten en cualquier caso en resaltar las palabras de Ángel Víctor Torres en que, si se detecta cualquier comportamiento irregular «al presidente no le temblará la mano».