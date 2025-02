El Parlamento canario reclama la jubilación anticipada de las camareras de piso

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de febrero 2025, 13:11 | Actualizado 13:18h. Comenta Compartir

No es la primera vez que el Parlamento de Canarias aprueba una proposición no de ley (PNL) en apoyo a la jubilación anticipada de las camareras de piso a los 58 años, fue hace dos legislaturas, pero la mayoría de la cámara entiende que «ahora sí» se va a conseguir. La PLN fue aprobada por unanimidad con 59 votos a favor y tres abstenciones.

El diputado Gustavo Santana, del Grupo Socialista, defendió la PNL y aseguró que que ahora sí creían «que se da el contexto adecuado para conseguir la anhelada anticipación de la jubilación en esta legislatura».

«Es de justicia esa reducción y hay datos que pueden acreditar es una de las categorías profesionales que más se lo merecen», añadió.

En los últimos tres años la siniestralidad laboral de las camareras de piso ha aumentado un 3,7% pasando del 34,7% en 2021 al 38,41% en 2023. Además, dijo Santana, en 2023 las enfermedades profesionales afectaban en el 85% al sector servicios y de ellas el 65% eran mujeres.

Aprobar la PNL, continuó, significa que Canarias podría «liderar» este cambio a nivel nacional dada su potencialidad en el turismo. «Hasta 10.000 camareras de piso se verían favorecidas por esta medida» en el archipiélago.

Por su parte, Cristina Calero García, en nombre del Grupo Nacionalista Canario (CC), recordó que las mujeres han trabajado donde han podido, no donde han querido. Y señaló que conoce bien el sector porque viene de una familia que trabajaba en él con «horarios imposibles con la conciliación»» y que minan la salud. «Llegamos muy tarde, pero es una responsabilidad. No somos culpables, pero sí responsables. No podemos mirar para otro lado»». Y pidió que la cámara no le «fallara« a las mujeres.

Carlos Antonio Ester Sánchez, del Grupo Popular, defendió una enmienda que se aceptó y pidió al Partido Socialista que «interceda» ante el Gobierno de España para que se logre adelantar la edad de jubilación. Y aprovechó también para decirle al PSOE de Canarias que pidan que el Gobierno rectifique y no haga que el aumento del salario mínimo haga «a los trabajadores más pobres» porque tendrán que pagar a Hacienda.

La PNL insta al Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel) a elaborar de un informe que acredite con datos la morbilidad y la penosidad de las camareras de piso así como a convocar la Mesa de Trabajo de Hostelería del Icasel al objeto de llegar «a un acuerdo entre sindicatos y patronal de la hostelería, e instar a sus organizaciones estatales a llegar a un acuerdo entre la sectorial de la patronal hotelera y los sindicatos más representativos para solicitar el coeficiente reductor para la jubilación anticipada de las camareras de piso e iniciar desde la inspección de trabajo una campaña específica en el sector hotelero de canarias para aflorar el abuso de la externalización de las camareras de piso a través de la contratación de empresas externas a la empresa principal», lo cual está prohibido por ley.

Por último llama a «elaborar una campaña específica de sensibilización destinada al sector hotelero sobre los riesgos psicosociales en las camareras de piso, singularmente sobre la afección a su salud mental».