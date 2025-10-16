Parlamento de Canarias, en directo: Pablo Rodríguez comparece ante la comisión de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad El consejero Pablo Rodríguez informará sobre las actuaciones de Puertos Canarios en Fuerteventura y responderá a las preguntas de los grupos parlamentarios

El consejero de Obras públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, en una intervención del Parlamento de Canarias.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 16 de octubre 2025, 10:01 Comenta Compartir

El Parlamento de Canarias acogerá en la mañana de este jueves la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. Durante la sesión, el consejero del área, Pablo Rodríguez, informará sobre las actuaciones desarrolladas por Puertos Canarios en la isla de Fuerteventura.

Tras su intervención, Rodríguez deberá responder a las preguntas formuladas por los representantes de los distintos grupos políticos que integran la comisión, en el marco del control parlamentario a la gestión del Ejecutivo autonómico.