Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: Jéssica de León responde sobre turismo, empleo juvenil y vivienda vacacional
La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León.
La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León. Acfi Press

Parlamento de Canarias, en directo: Jéssica de León responde sobre turismo, empleo juvenil y vivienda vacacional

La consejera afronta las preguntas de los grupos sobre el último barómetro turístico, la situación laboral en las islas y el futuro del alquiler del sector

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:05

La consejera Jéssica de León comparece este miércoles en comisión parlamentaria para abordar cuestiones clave del sector turístico y laboral en Canarias. Entre las intervenciones, la valoración del último barómetro de percepción turística, el debate sobre la evolución del paro juvenil durante 2024 y 2025, y las medidas para fomentar el turismo interior entre residentes.

También se analizan los datos de empleo en el archipiélago y la reducción de fondos estatales para el Plan Integral de Empleo en La Palma, en una sesión que cuenta con la comparecencia de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, centrada en el proyecto de ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en el mar a Layonel Ramírez tras intentar recuperar su moto náutica en San Bartolomé de Tirajana
  2. 2 Indemnizan con 34.000 euros a una mujer inocente tras pasar más de dos años en la cárcel en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Una joven de 20 años muere atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña
  4. 4 La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados
  5. 5 Gustavo Suárez, policía local de Agaete: «Llevo más de un año sufriendo una caza de brujas»
  6. 6 «Es posible que durante las obras del Gran Canaria la UD deba jugar en otro estadio»
  7. 7 El nuevo pabellón de Infecar, un hito arquitectónico y una referencia internacional para ferias y congresos
  8. 8 La Aemet avisa de las últimas lluvias en Canarias antes del cambio radical de octubre
  9. 9 Segunda quiebra en 24 horas: Braathens, con rutas a Suecia, cesa sus vuelos por falta de liquidez
  10. 10 Trabajadores sin permiso de residencia ni contrato en el Centro de Pastoral de Las Palmas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Parlamento de Canarias, en directo: Jéssica de León responde sobre turismo, empleo juvenil y vivienda vacacional