Parlamento de Canarias, en directo: Jéssica de León responde sobre turismo, empleo juvenil y vivienda vacacional La consejera afronta las preguntas de los grupos sobre el último barómetro turístico, la situación laboral en las islas y el futuro del alquiler del sector

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:05

La consejera Jéssica de León comparece este miércoles en comisión parlamentaria para abordar cuestiones clave del sector turístico y laboral en Canarias. Entre las intervenciones, la valoración del último barómetro de percepción turística, el debate sobre la evolución del paro juvenil durante 2024 y 2025, y las medidas para fomentar el turismo interior entre residentes.

También se analizan los datos de empleo en el archipiélago y la reducción de fondos estatales para el Plan Integral de Empleo en La Palma, en una sesión que cuenta con la comparecencia de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, centrada en el proyecto de ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.