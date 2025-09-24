Parlamento de Canarias, en directo: la conciliación y la discapacidad centran los temas del pleno
La Cámara continúa el debate ordinario en su segunda sesión
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:52
Secciones
Servicios
Destacamos
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:52
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.