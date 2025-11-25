Parlamento de Canarias, en directo: la Cámara debate sobre el 'Decreto Canarias', Radiotelevisión Canaria, el REF y el reto demográfico El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, también informa sobre las consecuencias que tendrá el nuevo presupuesto de la Unión Europea, si se aplica el criterio de que cada Estado centralice y reparta los fondos que recibe

CANARIAS7 Las PAlmas de Gran Canaria Martes, 25 de noviembre 2025, 10:28 | Actualizado 10:33h. Comenta Compartir

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde en el Parlamento este martes a partir de las 10.30 horas, a preguntas de los diputados sobre el 'Decreto Canarias', la Radiotelevisión Canaria, el REF o el reto demográfico.

También informará de las consecuencias que considera que tendrá el nuevo presupuesto de la Unión Europea, si se aplica el criterio de que cada Estado centralice y reparta los fondos que recibe.