Directo Parlamento de Canarias, en directo: la Cámara debate sobre el 'Decreto Canarias', Radiotelevisión Canaria, el REF y el reto demográfico
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el Parlamento.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el Parlamento. C7

Parlamento de Canarias, en directo: la Cámara debate sobre el 'Decreto Canarias', Radiotelevisión Canaria, el REF y el reto demográfico

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, también informa sobre las consecuencias que tendrá el nuevo presupuesto de la Unión Europea, si se aplica el criterio de que cada Estado centralice y reparta los fondos que recibe

CANARIAS7

CANARIAS7

Las PAlmas de Gran Canaria

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:28

Comenta

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde en el Parlamento este martes a partir de las 10.30 horas, a preguntas de los diputados sobre el 'Decreto Canarias', la Radiotelevisión Canaria, el REF o el reto demográfico.

También informará de las consecuencias que considera que tendrá el nuevo presupuesto de la Unión Europea, si se aplica el criterio de que cada Estado centralice y reparta los fondos que recibe.

