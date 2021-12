El Parlamento aprueba la modificación del REF pero no hay acuerdo sobre la ZEC La Cámara evita pronunciarse sobre la ampliación de la vigencia del incentivo hasta 2027 ante la falta de apoyos para emitir un informe

El Régimen Económico y Fiscal (REF) volvió a ser objeto de debate este lunes en un pleno extraordinario del Parlamento de Canarias, que acordó emitir un informe favorable a la modificación que propone el Ministerio de Hacienda. En concreto, se refiere a una ampliación de los plazos para materializar la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), así como el de las inscripciones en la Zona Especial Canaria (ZEC), hasta el 31 de diciembre de 2023, lo que contó con el respaldo unánime de todos los grupos.

Sin embargo, la propuesta presentaba un tercer punto controvertido, el de la ampliación de la vigencia de la ZEC hasta 2027. Si bien la Cámara manifestó su voluntad de que llegara hasta el 2029 para cumplir así con los seis años de disfrute del incentivo fiscal, las diferencias entre el Gobierno y la oposición impidieron un acuerdo. Mientras que los grupos del pacto prefieren atar primero el planteamiento de Hacienda y esperar al visto de bueno de Bruselas para prolongarlo, Coalición Canaria, Partido Popular y el Grupo Mixto no lo ven necesario, ya que no se ha producido ningún cambio significativo.

En este sentido, la falta de apoyos en ambos bandos -la Cámara exige al menos tres quintos para emitir un informe- evita un pronunciamiento y da vía libre al Estado para mantener la vigencia solo cuatro años, hasta 2027.

«Todo esto se pudo hacer antes, pero el Gobierno se empeña en llevar al límite las negociaciones sobre el REF», señaló el vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Román Rodríguez. Aunque admitió que «toca pelear» con respecto a la vigencia de la ZEC, coincidió con el resto de grupos del pacto en que es una tarea sencilla, ya que confían en el sí de la Comisión Europea. «Mejor un mal acuerdo que un buen pleito», sentenció Esther González, portavoz de Nueva Canarias.

Desde la oposición, CC fue el partido más crítico con la decisión, ya que no entienden cómo el pacto apoya la propuesta estatal cuando sus argumentos son contrarios. La parlamentaria Rosa Dávila recordó que Canarias «ya se ha plantado en varias ocasiones» y que este mismo año acudió al Tribunal Constitucional. «Lo que interpretamos en su momento como un olvido vemos que no se trata de un error y que hay una voluntad expresa de aplicar la interpretación más lesiva de la ZEC», señaló. Una opinión compartida, también, por el Grupo Mixto, que ve una nueva «mutilación del REF», mientras que la popular Australia Navarro cuestionó la capacidad del Ejecutivo de Ángel Víctor Torres para defender el fuero canario ante el Estado, que no pierde «cualquier oportunidad de pisotearlo».

Luz verde a la tramitación de la Ley de Economía Social de Canarias y la del Cambio Climático El último pleno del año del Parlamento de Canarias abordó la primera lectura de dos de las leyes más esperadas por los grupos. Por un lado, la Ley de Economía Social, que pretende regular y potenciar el conjunto de entidades que se integran en la acción social, económica y empresarial en Canarias. Por otro, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que tiene como objeto establecer en el archipiélago un conjunto de medidas que contribuyan a los compromisos en materia de acción climática. Si bien en ambos casos no se ha producido ninguna votación, ya que no se han presentado enmiendas a la totalidad, los grupos parlamentarios han manifestado su intención de realizar aportaciones que enriquezcan los textos, de manera que haya un consenso político que vaya más allá del partido impulsor.