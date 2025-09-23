El pacto de Estado sobre la emergencia climática es «un anuncio de oportunismo político» El Ejecutivo canario afea al Gobierno de Pedro Sánchez que no tenga en cuenta la idiosincracia del archipiélago, del que «también España tiene mucho que aprender»

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mostró este martes su decepción ante el pacto de Estado sobre la emergencia climática que ha propuesto el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pues la «sensación» que le da es que solo es «un anuncio de oportunismo político».

Clavijo, que respondía a una pregunta del diputado del Grupo Mixto Raúl Acosta (AHI), señaló que la iniciativa parecía responder a los incendios que habían asolado el territorio peninsular este verano. «Al final ha quedado en eso», dijo. «No se ha tenido en cuenta la singularidad de nuestro territorio, del que también España tiene mucho que aprender».

El jefe del Ejecutivo canario recordó que el pasado agosto, en la reunión que mantuvo con Sánchez en Lanzarote, el presidente Sánchez le «anticipó la intención de buscar un consenso y acuerdo para la elaboración de un gran acuerdo de país en lucha contra el cambio climático».

Clavijo explicó que su respuesta fue que la iniciativa le parecía «positiva» y que era «importante» la búsqueda de consenso y «que se contase con comunidades autónomas que ya teníamos un trabajo orientado desde esa idea». Por eso, continuó en su respuesta, al ver la propuesta del Gobierno de España «la sorpresa fue mayúscula». De ahí que asegure que le parece puro «oportunismo político».

Para el presidente canario, ha sido un error no contar con las regiones. «No se ha tenido en cuenta a los territorios ni a las comunidades autónomas. No solo no se ha tenido en cuenta a las universidades públicas, sino que no se ha tenido en cuenta a la comunidad científica. Entre otras cosas porque el Gobierno de España no está ni cumpliendo lo que ya ha aprobado», resaltó.

Además, puso en valor la experiencia acumulada en Canarias, uno de los territorios más vulnerables ante el cambio climático por su condición de islas.

Al final, añadió Clavijo, la propuesta es «papel mojado», una «declaración más que caerá en el olvido rápidamente. En cuanto la atención política se dirija a otro lado. Pero no había ni voluntad de trabajar en algo tan serio como el cambio climático», recriminó al presidente Pedro Sánchez.

A juicio de Clavijo, además, la propuesta anuncia una agencia de protección civil que no es más que añadir «burocracia. O sea, un nuevo órgano, más burocracia y más problemas». Y recordó que no se tienen en cuenta aspectos tan importantes como el turismo, un sector estratégico para las islas que supone algo más del 30 % del PIB.

Acosta, ya en su pregunta, predecía la respuesta. Según el diputado herreño, el Gobierno de España tenía anunciada en su web un pacto de Estado frente a la emergencia climática para dar respuesta a los impactos cada vez más extremos del cambio climático, «con un espíritu de país con ambición y vocación de perdurabilidad y el acuerdo debe trascender los ciclos políticos y, lo más importante, las diferencias territoriales con el fin de reforzar las capacidades de adaptación». Pero, en la realidad, recordó, ya la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, detectó que la propuesta del Gobierno no tenía en cuenta la idiosincrasia del archipiélago.

CC votará no

De hecho, Valido ya anunció que su voto será en contra de este acuerdo si no se modifican los términos del mismo y se contemplan los problemas propios de las islas, especialmente vulnerables a la subida del mar.

«Sorprende, y casi más que sorprende, indigna, que no se haya tenido en cuenta en esa propuesta ninguna de las particularidades del territorio más particular del Estado: Canarias. Y, una vez más, nos obliga a aplicar lo que es obvio», afirmó Acosta desde la tribuna.