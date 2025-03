Pablo Rodríguez: «Sosa no compite con mi situación de liderazgo de CC en la isla de Gran Canaria»

Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 8 de marzo 2025, 23:12 Comenta Compartir

-CC celebrará en abril su congreso nacional con la unión del nacionalismo canario como eje prioritario. La salida de Teodoro Sosa y otros alcaldes clave para NC de la formación canarista abre un nuevo escenario para CC. Como líder de los nacionalistas de Gran Canaria ¿en qué situación le podría dejar a usted la incorporación de Sosa?

-La confluencia o la unidad del nacionalismo canario es algo que ha estado en todos los congresos de Coalición Canaria desde su fundación en el año 93 porque es su espíritu. El objetivo de CC fue unir a todos las partidos de obediencia canaria para defender los intereses de los archipiélagos. Este espíritu y este ADN sigue vigente, y sigue más vigente que nunca, y en todos los congresos lo recordamos. En este caso, en este Congreso que es el octavo, es precisamente la organización que dirijo, la de Gran Canaria, la que lleva una propuesta de resolución sobre la necesidad de seguir planteando la unión, la confluencia de los nacionalistas en el archipiélago. Viendo el peso que tienen vascos y catalanes en el Congreso esta unión tiene aún más sentido, ya que están logrando acuerdos que eran impensables. Nosotros estamos convencidos, y lo sigo estando, de que el asunto de la inmigración, los convenios de obras hidráulicas y de carreteras, entre otros asuntos, se resolverían mucho antes si tuviésemos cuatro o cinco diputados en el Congreso de los Diputados. Merece la pena lucharlo, intentarlo, y yo, ya lo he dicho personalmente, estaré dispuesto a todo, a sacrificar todo, por lograr que tengamos grupo propio en Madrid, y que podamos defender los intereses de Gran Canaria.

-¿Cuándo habla de sacrificio se refiere a que estará dispuesto a hacerse a un lado para que el liderazgo lo asuma Sosa?

-Teodoro Sosa ha planteado constituir un partido de ámbito insular con sus aliados municipales. No compite con mi situación, que es de liderazgo en el ámbito de Coalición Canaria en Gran Canaria. Cuando hablo de sacrificio me refiero a que yo entré en política para defender los intereses de esta tierra, de la gente que vive en Canarias, y para mí no hay nada más importante que eso. Y eso significa que, muy por encima de mis intereses personales, está la defensa de Canarias. Si yo tengo que hacerme a un lado, lo haré; si tengo que saltar, saltaré, y si tengo que cantar, cantaré. Canto mal, pero lo haré. Esto no quiere decir que no quiera estar. Quiero estar y contribuir desde mi posición y desde mi capacidad a entendernos para que este proyecto sea cada vez más importante. No es el proyecto de CC sino de Canarias.

-¿Ha hablado ya con Sosa?

-Nosotros estamos dispuestos a entendernos con todos pero somos muy respetuosos con los procesos internos de otros partidos. Yo por lo menos lo soy, siempre lo he sido. Pero, evidentemente, una vez pasen esos procesos internos, estaré buscando el acuerdo con todos los que puedan entenderse con nosotros para tener mayor fuerza en el ámbito de todas las instituciones pero principalmente en el ámbito del Estado, en las Cortes Generales. Esto es lo que realmente marca la diferencia de cara a tener el apoyo o no del Gobierno de España en los temas más trascendentales para el archipiélago.