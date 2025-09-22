Oswaldo aspira a ser el capitán de la UD

José Ramón Sánchez López Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

Con muy notable atención se siguió la primera media hora del encuentro por el público presente en el foro. Se puede deducir que así era por el silencio imperante, probablemente debido a que estaba quedando patente que Lola García y Oswaldo Betancort estaban sabiendo sintetizar las realidades de las tres islas habitadas del eje oriental, pues para La Graciosa también hubo varias referencias.

Se rompió la tónica cuando un servidor formuló, en primera persona hacia el presidente lanzaroteño, pero en abierto para cualquiera que se vea con ganas y cualidades, la cuestión sobre cuándo Canarias sabrá confiar en una presidencia protagonizada por alguien ajeno a su trayectoria política radicada en Gran Canaria o Tenerife. Hubo risas contenidas, que fueron a más cuando Antonio Morales dejó su impronta.

Oswaldo Betancort se valió de una argumentación avalada tiempo atrás a nivel de consumo mediático interno, con lenguaje corporal distendido, tras unos primeros minutos de discurso estudiado, propio de quien va a lo seguro cuando tiene sobre sí los focos. «Usted le dice a un niño que juega al fútbol, dónde quiere jugar y a ver qué le contesta. En lo más alto siempre», sentenció el presidente lanzaroteño. Y fue ahí justo cuando intervino su homónimo grancanario, acomodado en primera fila, mentando a la Unión Deportiva Las Palmas. Acto seguido, confluencia cómplice de miradas y comentarios que dieron pie a que el cabeza de lista de CC en Lanzarote en la primera Corporación aprovechara para reafirmar el mensaje.

«Me levanto todos los días para crecer», agregó un risueño y cada vez más relajado Oswaldo, «y mi ilusión es ser presidente del Gobierno de Canarias; no porque esté Fernando (Clavijo) aquí. Se lo dije a Paulino (Rivero) y a Adán (Martín) en su día; es así. Pero una cosa es ser ambicioso y otra cosa es ser codicioso», puntualizó de inmediato Betancort, «yo nunca he quitado a nadie para ponerme yo. Y lo digo así, jamás he conseguido lo que tengo apartando a nadie; siempre con trabajo, con humildad y con equipo, siempre. Hoy tengo un presidente, será mi presidente hasta que él decida ser presidente; y el futuro dirá», para de inmediato preguntarse en voz alta y explicarse con firmeza: «¿Por qué no puede ser una presidenta o un presidente de una isla no capitalina? Ese mensaje, ese discurso ya está anclado en la década los 80, somos canarios, un graciosero puede representarnos con la misma honra que lo está haciendo Fernando Clavijo o una persona de El Hierro. Y eso, por tanto, preguntarme a mí, ¿dónde quieres jugar?... En la Unión Deportiva Las Palmas, como dice Antonio».

De inmediato brotaron las carcajadas. Alguna sonora. Con humor y aparente inocencia, la carga de profundidad acababa de ser lanzada. Igual no para 2027 y ya se verá si para 2031. Pero dejando el aspecto temporal en segundo plano; dado que La Graciosa, Lanzarote y Fuerteventura son islas con economías consolidadas y sociedades que pueden mirar de igual al igual al resto, normal que en ellas habiten gentes confiadas en que en política andan bien de galones. Vg. Oswaldo Betancort y Lola García.

Imágenes de la jornada Arcadio Suárez