Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de noviembre 2025, 06:49

Alejandro Fernández (Tarragona, 1976) pasó por Las Palmas de Gran Canaria para participar en el Foro Canarias, donde analizó el momento que vive España.

–Aparte de político en activo, usted es politólogo. ¿Cómo ve la política de España?

–Pues la veo en un momento muy preocupante. Es una de las tesis del libro. Hay una operación política para liquidar la Constitución, convertir España en un Estado plurinacional y romper la idea de una España cívica unida, recuperando las dos Españas irreconciliables. Es la teoría de Pedro Sánchez, de los muros, y por desgracia esa teoría de los muros en muchos sectores de la opinión pública española está triunfando. Y a mí eso me preocupa porque todo el mundo está legitimado para querer cambiar la forma de Estado, siempre y cuando respetando las reglas del juego. Y siempre que no sea enfrentando a unos españoles con otros. Por lo tanto, España vive un momento preocupante. Y lo dice un optimista por naturaleza, porque como siempre digo, si te dedicas a la política en Cataluña con las siglas del PP, como no seas optimista, tienes un problema. Pero estoy preocupado.

–¿Cómo cree usted que la ciudadanía percibe todo esto?

–La ciudadanía, como es lógico, no tiene por qué estar pensando constantemente en algunas de las discusiones que tenemos los políticos. Porque nos pagan un buen sueldo precisamente para que no tengan que preocuparse de esas cosas. Y que los políticos les facilitemos la vida, no se la compliquemos. Y que ellos puedan desarrollar sus proyectos vitales, empresariales, laborales, de todo tipo, tranquilamente. Por lo tanto, los españoles lo que sí que perciben es un momento político en el que aquellos grandes acuerdos a los que se pudo llegar en la transición y bastantes años después, entre los grandes partidos, hoy son una quimera. Cada uno dirá por culpa de quién. Yo tengo muy claro, insisto, que quien pone un muro, y utiliza esa expresión, se llama Pedro Sánchez Castejón. Quien le ofrece, en un debate electoral, un gran acuerdo, respetando al que quedara primero, fue Alberto Núñez Feijóo. Creo que es una actitud bastante distinta. Y por lo tanto, nosotros no renunciamos, desde el Partido Popular, a intentar volver a ese espíritu de una España unida, donde haya evidentemente pluralismo político, cada uno defiende las ideas que quiera, pero donde haya también unos mínimos consensos para sacar la democracia adelante.

–A raíz del procés, el panorama político cambió en España. ¿Teme que Cataluña vuelva a tener esa imagen de que son los malos?

–El proceso dura prácticamente una década en Cataluña y ahora se ha exportado al resto de España. Si se fija, hoy el Congreso de los Diputados se parece al Parlamento de Cataluña de los conflictos, los insultos desde los escaños, la inestabilidad política, el incumplimiento sistemático de la ley. Esa manera de hacer política del proceso catalán se ha convertido en el proceso español. Pero una de las pocas cosas positivas de aquellos años que han hundido a Cataluña es que se pudo demostrar porcentajes de voto en mano que los independentistas en Cataluña no eran ni de lejos mayoría, como ellos sostenían. Y eso es un mensaje también para que se tenga claro que Cataluña no es entera separatista. Y es también un mensaje de pedagogía que yo intento hacer al resto de los españoles. Cuando penséis en Cataluña, no penséis solo en Torra o en Puigdemont. Pensad en los que también nos sentimos españoles y defendemos nuestro sentimiento de catalanidad dentro de España sin complejos. Porque en realidad somos mayoría en Cataluña. Y eso a veces cuesta que se perciba desde fuera.

–¿Qué propone el PP de Cataluña sobre el sistema de financiación?

–Nosotros desde el Partido Popular de Cataluña sostenemos que ese sistema de financiación de crear una agencia tributaria propia catalana no sería bueno ni siquiera para los catalanes. La historia nos ha demostrado que los sistemas de financiación que funciona solo lo que se acuerdan entre todos, entre todas las comunidades autónomas. Y de hecho fueron acuerdos con el Partido Popular. El primero fue en el año 96 y el segundo fue en el año 2000. Si se fija hoy tenemos un sistema de financiación que no lo pactó el Partido Popular, lo pactó Zapatero, con Montilla y con Esquerra Republicana. Ese es el pacto que tenemos hoy. Y es un pacto que todo el mundo hoy reconoce que fue una porquería, hablando mal y rápido. Si se repite el mismo sistema y es pactar la financiación con una sola comunidad autónoma, no sólo no será bueno para el conjunto de España sino que tampoco será bueno para Cataluña. Lo que hagamos lo tenemos que hacer juntos. Esa es la tesis. Lo tenemos que hacer juntos los catalanes, los asturianos, los madrileños y los canarios. Todos juntos.

–Precisamente la consejera de Hacienda de Canarias, Matilde Asián, que es del PP, asiste en Madrid al Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Qué espera usted de esa conferencia?

–La verdad es que no espero gran cosa. Evidentemente mi buena amiga Matilde irá allí a defender los intereses de los canarios, pero lo hará siempre con la mentalidad del Partido Popular, que es defender lo de los canarios y los intereses del conjunto de los españoles. Eso es lo único que funciona. E insisto en eso. Si uno va a una reunión de estas características pensando que sólo va a defender lo de su comunidad autónoma, al final acaba destruyendo el sistema colectivo. Y eso es lo que ha pasado en los últimos años en España.

–¿Qué autocrítica hace?

–Creo que, por desgracia, las élites políticas en Madrid, y también durante muchos años en mi propio partido, priorizaron más el pasteleo con el Pujol de turno que la construcción de una alternativa constitucionalista en Cataluña. Ciudadanos demostró que esa alternativa era posible, aunque luego sus propios errores les hundieron. Yo la crítica que hago, y que también creo que se debe hacer el propio Partido Popular de Cataluña que presido, es que nuestra obligación no es relacionarnos de un modo u otro con nuestros rivales; nuestra obligación es construir un proyecto propio, alternativo, y, evidentemente, totalmente comprometido con la nación española. Y creo que esa imposibilidad de construir un proyecto político propio es la que ha lastrado históricamente al PP de Cataluña.

–¿Y qué papel juega Vox en este tetris político?

–Hay varios niveles de análisis del fenómeno Vox. El primero, una cosa son los dirigentes de Vox y otra cosa son sus votantes. Los dirigentes de Vox, yo no soy partidario de los cordones sanitarios a nadie, pero me importan bastante poco. Sí que me importan mucho más sus electores, porque muchos de ellos habían votado en el pasado al Partido Popular. Por lo tanto, tenemos también que analizar por qué eso ha ocurrido, asumiendo, y eso es verdad, que las fuerzas políticas nacionalpopulistas de extrema derecha están en auge en toda Europa, un fenómeno político global que dificulta las cosas. El PP en un escenario así lo que tiene que hacer es reafirmarse en sus principios y valores y hacerlo más allá de las modas pasajeras. Somos el partido que ha protagonizado las etapas más brillantes de gobierno en España desde la recuperación de la democracia. Hemos cometido errores también y hay que corregirlos. Pero no me obsesionaría con Vox. Tenemos que hablarle a los españoles, no a ninguna otra fuerza política.