La okupación de viviendas en Canarias no es tan alarmante como dice el PP

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 25 de febrero 2025, 18:17

Los datos son los que son y no se corresponden con la percepción de alguna parte de la sociedad. El consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez (CC), afirmó este martes durante el Pleno del Parlamento regional que los datos oficiales de okupación de viviendas no se corresponden con la «excesiva alarma» que a su juicio generan algunos «medios de comunicación o partidos políticos». Eso sí, aclaró que no se refería al PP.

Y es que Rodríguez estaba respondiendo al diputado Jacob Qadri, del Partido Popular y socio de gobierno, que mostró su preocupación por el incremento de la okupación de vivienda privada en las islas y que reclamó que se tomen medidas para proteger a los propietarios.

A su juicio, hay que «combatir la injusticia y la inseguridad que supone de este fenómeno». Según los datos que maneja Qadri, «cada 12 horas se okupa de forma ilegal una vivienda en Canarias», de tal manera que «en el tiempo que dura este pleno 3 nuevas viviendas serán arrebatan a sus legítimos propietarios». Pero, según el PP, poco se puede hacer ante el «despropósito» que «están padeciendo cientos y cientos de canarios y canarias solos y abandonados por parte del Gobierno de España, desde que Sánchez está en La Moncloa ya no sólo ven cómo les arrebatan su propiedad, sino que para más humillación tienen que pagar el agua, la luz e incluso ver cómo pueden empadronarse allí».

Sin embargo, el consejero de Vivienda de Canarias cree que no hay motivo para lo que tachó de «excesiva alarma». Pero por aclarar, y tras afirmar que ese estado lo generan «los medios y algunos partidos», Rodríguez apuntó ante las protestas de la bancada del PP que se refería «más al extremo», en alusión a Vox.

Ampliar Jacob Qadri. C7 Se busca: «Equilibrio y protección» para familias y propietarios El problema de la vivienda «antes estaba circunscrito a la población vulnerable y ahora se traslada a buena parte de la población», reconoció el consejero del área Pablo Rodríguez. «Hay que buscar un equilibrio entre la protección social de las familias vulnerables, que es clave porque existe el derecho constitucional a la vivienda, que hay que trabajarlo, con el equilibrio para no desproteger al propietario y que la oferta en vez de disminuir, aumente». El consejero hizo esta declaración de intenciones en su respuesta a Jacob Qadri, preocupado por las okupaciones ilegales.«Ya no haya ley ni respeto por nada ni nadie», dijo el popular;«hay que darle mayor protección a los propietarios y no a los okupas», señaló Qadri.