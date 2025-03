Obras hidráulicas e infraestructuras educativas, en el aire por la falta de Presupuestos estatales

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria. Jueves, 27 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

Si el Gobierno de España no aprueba sus Presupuestos Generales del Estado para 2025, las partidas que requieren gastos plurianuales, como las obras hidráulicas y las infraestructuras educativas de Canarias, están comprometidas. Así lo explica la diputada nacional Cristina Valido (Coalición Canaria), para quien, si bien algunos gastos se pueden solventar a través de decretos, los que requieren una inversión sostenida en el tiempo no se pueden programar por falta de financiación.

«Hay cuestiones que necesitan partidas plurianuales, y requieren que estén en los Presupuestos porque no se pueden inventar», afirmó en conversación telefónica.

LA CIFRA 3.981 millones de euros es lo que estima Canarias que requiere para abordar obras hidráulicas. 1.400 de ellos para intervenciones «prioritarias». No tener Presupuesto dificulta la firma de un convenio con el Estado.

Cristina Valido muestra su preocupación porque si no se explicitan esos gastos plurianuales en los Presupuestos «no se pueden programar obras que duran varios años», y estas, a su vez, no se pueden sacar adelante «con aportaciones puntuales» porque con éstas es inviable convocar un concurso.

La diputada nacionalista menciona las necesarias obras hidráulicas en Canarias y que, según ha estimado la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, requieren una inversión de 3.981 millones para acometer lo previsto en los planes hidrológicos insulares, y de ellos, 127 proyectos, que suman algo más de 1.400 millones, son «prioritarios».

En el caso de las infraestructuras educativas, el convenio con el Estado decayó en 2019 y recuperarlo es una de las cuestiones que persigue el Gobierno canario.

La agenda canaria

Para Cristina Valido, la ausencia de unas cuentas nacionales no compromete la llamada «agenda canaria» por la que su grupo apoyó la investidura de Pedro Sánchez. «En este momento estamos resolviendo gracias a ese acuerdo cuestiones muy importantes para las islas, y no me refiero solo a la modificación legislativa para el reparto de menores no acompañados. En breve tendremos el debate de la proposición de ley para que la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) se pueda destinar a la construcción de vivienda y no solo para que accedan personas sin recursos, sino familias que, teniendo rentas, tampoco pueden aspirar a tener la suya».

Además, recordó, se están renovando «los compromisos de ayudas a La Palma vía decreto» y las «modificaciones presupuestarias para liquidar las diferencias de coste de las compañías aéreas o la actualización de los costes de los fletes marítimos. Hay cuestiones muy importantes que se están pudiendo resolver con modificaciones vía decreto», reconoció. Sin embargo, «peligran partidas nuevas que afectan a inversiones plurianuales», abundó.

Cuentas tensionadas, pero «en buena salud»

Por su parte, la consejera de Hacienda, Matilde Asián, asegura que la falta de Presupuestos estatales «ocasiona una problemática importante» porque se prorrogan las cuentas de 2023 y «las cantidades no tienen nada que ver con las que necesitamos en 2025». Según Asián, de esta forma el sistema de financiación autonómico de Canarias recibe 900 millones menos «de lo que nos correspondería». Pero es que, además, matiza la consejera de Hacienda, «estas cantidades ya están recaudadas y el Gobierno las transferirá, pero no se sabe cuándo».

De hecho, prosiguió Asián, «el año pasado llegaron en septiembre por tener un presupuesto prorrogado». Esta situación, admite, «crea tensiones» en las cuentas públicas de las islas porque «desde enero hasta septiembre» la administración tiene que funcionar. Por suerte, añade, «lo sorteamos con atención y con esfuerzo, aunque afortunadamente la posición financiera que tenemos es muy buena y estamos tranquilos porque podemos aguantar el retraso».

La «obligación constitucional» de presentar las cuentas al Congreso La diputada nacional por Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, recuerda que presentar los Presupuestos Generales del Estado en la Cámara baja es una obligación «constitucional», por lo que cree que si el Ejecutivo renuncia a ello es un error. «Es importante poder debatir y discutir los Presupuestos. Es una obligación constitucional y uno de los principales trabajos que tiene el Congreso», afirma. Valido defiende el que los diputados y diputadas tengan «la oportunidad» de trabajar en las cuentas que presente el Gobierno de Pedro Sánchez. «Y enmendarlas más allá del resultado final», en referencia a que se aprueben o no. El Ejecutivo anunció que presentaría los Presupuestos de 2025 en el primer trimestre, pero la falta de acuerdos con otros grupos para que salgan adelante ha hecho que se lo piense y baraje prorrogar de nuevo los de 2023. «No vamos a cejar en nuestro empeño», dijo la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, este martes, «pero no podemos hacer perder el tiempo al Congreso y a los ciudadanos» llevando unas cuentas que no tienen suficiente apoyo. Para Valido, en cambio, es más importante que «se retrate cada uno en aquello a lo que vota», pero elevarlos a la Cámara baja es «clave». Máxime, añadió, «en una coyuntura internacional como la que vivimos. Es muy importante tener presupuestos». Una crítica similar expresa la consejera canaria de Hacienda, Matilde Asián. «La misión del Gobierno es llevar al Congreso un proyecto de Presupuestos Generales del Estado», abundó. Asián recuerda que los vigentes se elaboraron en 2022 y se aprobaron en las Cortes Generales y en julio de 2023 se prorrogaron. Pero aquellas cuentas no sirven para la situación actual. «Si se prorrogan por fuerza mayor se entendería, pero no por una estrategia de no llevar presupuesto porque no se tiene asegurada su aprobación», lamentó.