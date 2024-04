«El objetivo es repetir resultados para garantizar un diputado con acento canario»

- ¿Qué le aporta a su partido presentarse a las elecciones europeas con el PNV?

– Al tratarse de una circunscripción estatal, tenemos que buscar alianza con otros partidos y con el PNV nos unen muchas cosas, somos de la misma familia política, estamos en el Partido Liberal Europeo, y también coincidimos en muchas cuestiones respecto a cómo debe definirse el Estado y cómo tiene que ser la Unión Europea, menos orientada hacia los Estados y más hacia los pueblos. Tenemos un camino común recorrido durante ya muchos años, prácticamente desde el principio hemos ido coaligados, ellos han defendido nuestras posiciones en la Unión Europea a través de los representantes que hemos elegido conjuntamente y nos sentimos muy cómodos en el modelo de desarrollo, en las soluciones sociales y económicas que ambos planteamos.

– ¿Están estudiando la posibilidad de unirse con más partidos, aparte del PNV?

– Sí, en la coalición va a haber partidos de Baleares, y también de la Comunidad Valenciana, aparte de algún otro partido menor, y también estamos buscando, al igual que hicimos en las elecciones generales, incorporar a la coalición otros partidos insulares, que sumen votos, porque para nosotros es importante tener fuerza suficiente para estar en el Parlamento Europeo, donde cada vez es más relevante la presencia canaria.

– Desde su formación aseguran que en los últimos años Canarias ha perdido peso en Europa. ¿En qué sentido?

– Básicamente porque el gobierno de Canarias en los últimos cuatro años no activó ningún elemento que nos pudiera ayudar a defender esa especificidad. Es verdad que nosotros tenemos dentro del derecho originario, dos artículos que nos protegen, pero es necesario de manera continua activar esos artículos para permitir la defensa de los asuntos de Canarias porque la UE es un animal político que no es estable, sino que va moviéndose en función de nuevos desafíos, como está sucediendo ahora en materia de seguridad o con el cambio climático.

Por tanto, el nuevo Parlamento Europeo, con esa mayor capacidad va a ser muy importante para definir esas perspectivas, algo en lo que el presidente Clavijo ya está trabajando, arráncandole al comisario de Agricultura una posición favorable para poder mejorar la fecha financiera del POSEI. Al final el presupuesto lo aprueba el Parlamento Europeo y si tenemos representación allí, será más fácil conseguir ese objetivo.

Presión poblacional «La inmigración irregular no es la responsable del aumento de población»

– Esa pérdida de protagonismo la responsable de que Canarias no haya quedado exenta de las tasas de emisiones tanto aéreas como marítimas?

– Es otro caso en el que no se estudió a tiempo para conseguir esa excepción y después ya vino todo rodado sin poder elaborar una estrategia que desde el principio contemplara la particularidad de Canarias. La cuestión es intentar que este dosier se vuelva a abrir y que se modifique la directiva y que el transporte marítimo que nos conecta para abastecernos con el resto del territorio de la Unión Europea, esté exceptuado de las obligaciones del paquete de medidas Fitfor55.

Nuestra posición es que en Canarias esos tráficos que nos unen con el continente europeo y que nos sirven para abastecernos no estén dentro de esos compromisos del mercado de intercambio de emisiones porque la industria, en cualquier caso, va a seguir adaptándose de una manera automática, con lo cual lo que están obligando a nosotros es asumir un coste a los consumidores canarios que, por otro lado, la industria va ya poco a poco a ir adaptándose.

Entonces, para mí la excepción debería ser que nos dé un periodo más largo, transitorio, de manera que no tengamos ese impacto económico aunque la industria siga adaptándose. Todos estamos de acuerdo con el objetivo medioambiental.

–Qué opina de que esto beneficie a otros países no europeos?

– Esa es otra de las contradicciones que tenemos con los procesos que la UE está desarrollando. Nosotros estamos 100% de acuerdo en adoptar medidas que mitiguen los efectos del cambio climático, no por nada Canarias es una de las regiones que probablemente tenga un mayor impacto del cambio climático por nuestra localización. También es verdad que al no exigir Europa lo mismo a otros territorios, eso supone que sus costes de producción son más competitivos y hacen competencia con los productos canarios.

Por eso, vamos a incorporar al programa electoral, cláusulas espejo. Si tú quieres acceder al mercado europeo para vender tus productos, tienes que cumplir las mismas condiciones que estamos pidiéndoles a los productores nacionales, en materia de sostenibilidad, pero no solo, también en materia de protección laboral.

– ¿Qué pretenden conseguir y con el Pacto Canario de la Inmigración?

– Pensamos que el pacto es un paso adelante porque reconoce que las regiones fronterizas comoCanarias están soportando más que otras el impacto de la inmigración. Nos preocupa que al final se generen en esas regiones fronterizas guetos de personas que quieren pasar al territorio comunitario y que quedan varadas en las regiones fronterizas. Estamos buscando mecanismos no solo que ayuden a esas regiones a dar recursos para organizar todo ese proceso. Por eso, Clavijo propone que la UE centre en Canarias todos los esfuerzos para mejorar la formación de las personas en la costa occidental africana para que tengan capacidades de generar economía, riqueza, empleo en esas zonas y no tengan que desplazarse y que a su vez Canarias sea un foco para la mejora.

– ¿De qué forma Europa puede ayudar a Canarias a que las otras regiones de España acepten menores no acompañados?

– En el Pacto de Inmigración y Asilo hay una previsión específica para los menores no acompañados a través de instrumentos que permitirían, más que otra cosa, financiar el acogimiento de estas personas, de los niños y niñas que vienen a Europa sin estar acompañados y hay que tutelar. No entra en el ámbito jurídico, ya que la ley de extranjería es la que debe activarse y espero que pronto tengamos una respuesta del Estado sobre ese asunto para que no sea competencia solo de Canarias sino que también el resto de comunidades autónomas.

– En las europeas de 2019 la participación fue bastante baja, ¿cómo pretenden atraer el voto?

– Creo que debemos recordar a la gente población que estas elecciones son importantes en el día a día. La realidad es que una gran cantidad de ayudas que recibimos para aspectos como la formación, el cambio climático, los estudios internacionales llegan gracias a los fondos europeos. El mensaje fundamental es que hay muchos elementos que en el día a día están financiados o se activan gracias a la Unión Europea.

– ¿En 2019 quedaron en segunda posición tras el PSOE. ¿Cuál es el objetivo este año?

– Tenemos al partido muy activo. Vamos a hacer una lista que va a ser bastante competitiva y que siga la política de CC, construyendo el voto desde el ámbito municipal hacia arriba. Creo que el partido tiene que enfocarse en ese ámbito para tener un buen resultado. El objetivo es repetir resultados, eso nos garantizaría tener un diputado que hable con acento canario.

Pleito insular «No se me puede achacar que haya defendido a ninguna isla por encima de otra»

– Siempre ha estado muy vinculado con Tenerife. ¿Cómo va a conseguir el voto del resto de los canarios que a lo mejor recelen un poco de usted por su vinculación con ATI?

– Bueno, ATI ya no existe. Yo siempre he defendido los temas canarios desde Bruselas y desde el Gobierno regional. Considero que en Europa no somos ni de Tenerife, ni de La Palma, ni de El Hierro, ni de Gran Canaria. A mí no se me ocurriría decir que López Aguilar o Mato no van a defender Canarias por ser de un lugar u otro. Más allá de lo que ponga el DNI, lo importante es tener una convicción por las islas y a mí no se me puede achacar nunca que haya intentado ni siquiera bajo el criterio del pleito insular defender más una cosa que otra. Mi deber es hacerles ver a los votantes que tener un voto canario en el Parlamento Europeo va a ser importante para ellos, no solo en las circunstancias tradicionales, que también, pero en materia de seguridad, cambio climático, los desarrollos tecnológicos que están alterando el mapa de la Unión Europea y, por tanto, también la posición de Canarias, eso hay que defenderlo.

– ¿Cómo justifica su propuesta de aplicar una tasa a los nuevos residentes?

– Canarias ha aumentado la población en los últimos 25 años en 570.000 nuevos habitantes. Si se compara con el turismo, equivaldría a tener el doble de turistas, unos 30 millones. Eso genera una presión sobre el territorio y sobre nuestro modelo de desarrollo que no es sostenible.

Lo que planteamos es que los nuevos residentes compensen con esa tasa el impacto que generan en el ecosistema pero también la necesidad de tener nuevos equipamientos para los residuos, la vivienda, la sanidad y la educación que son nuevas cargas que tiene Canarias.

Esta figura fiscal es muy útil porque es flexible. Se puede establecer durante un tiempo, reducirla, aumentarla, quitarla en función de los objetivos que puedas tener e incluso adaptarla a la particularidad de cada isla, porque efectivamente hay islas que no tienen este problema de crecimiento poblacional donde la tasa no procede. Además, anticipo que eso permitiría que para los autónomos residentes puedan tener menos tributación, porque una parte de la carga fiscal la cubriría esta nueva tasa para el nuevo residente.

Otra medida de la que soy partidario, es la de aplicar una ecotasa, para controlar el acceso a espacios naturales. Veo más desafío el atacar el crecimiento poblacional que el atacar al turismo. Me parece más relevante para un modelo sostenible en el futuro de Canarias.

– ¿Cree que Canarias tiene límite, se ha alcanzado ya?

– Opino que los 16 millones de turistas son suficientes para generar riqueza, pero esa cantidad similar también la tuvimos en 2017, hemos alcanzado un máximo, pero no es que haya habido una explosión. Yo estoy en línea lo que dice el presidente, de intentar que haya un mejor reparto de esa riqueza, y un modelo turístico donde prime más la calidad. Todo viene derivado de la situación del crecimiento poblacional, que de alguna forma está inducido por el turismo, no son compartimentos estancos. También es verdad que cuanto más calidad le estamos pidiendo al turismo, acaba generando más empleo.

– ¿Precisamente los empresarios se quejan de tener que buscar mano de obra fuera, qué solución plantean?

– Hay que hacer un análisis salariar para comprobar si las rentas que obtienen los trabajadores por su trabajo son suficientes y comparativamente también con obtener ingresos por no trabajar a través de las ayudas públicas además de ver cómo hay que cualificar a los trabajadores para que puedan acceder a esas ofertas de trabajo y no buscar trabajadores de fuera, que agrava el problema.