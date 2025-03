El nuevo récord turístico de las islas lleva al IGIC a otro máximo histórico: 2.325 millones de euros

El dinamismo de la actividad, el empleo y la confianza empresarial no disipan la «incertidumbre»

Para la Agencia Tributaria Canaria (ATC) el panorama económico isleño es prometedor. Pero no deja de estar amenazado por «la incertidumbre». Así lo expone el informe con el que la ATC cierra el año 2024.

Todos los sectores económicos en Canarias registraron en 2024 «crecimientos respecto al año anterior» salvo el agrario en el último trimestre. El turismo, «la actividad principal de la economía canaria, ha continuado su senda expansiva, llegando incluso a marcar máximos históricos en algunos de sus indicadores», en referencia al número de viajeros y a la rentabilidad. Además, para este 2025 el sector espera seguir creciendo marcando incluso nuevo récord de visitantes, tal y como expusieron desde Turismo en la feria ITB.

También reconoce que la «confianza empresarial ha seguido mejorando» y el mercado laboral de Canarias «ha continuado con la tendencia favorable», una tendencia que se consolida en los últimos años y que rompe con la crisis que supuso la pandemia en 2020. Aumenta la afiliación, baja el paro y, además, el alza de los precios se ha moderado «aliviando ligeramente la presión de la inflación sobre la capacidad adquisitiva de los hogares y, por tanto, de su consumo».

Pero, pese a todo ello, pese «a este dinamismo de la actividad y el empleo, la economía canaria se sigue encontrando en un entorno de incertidumbre». No solo por los riesgos «geoestratégicos», señalado principalmente a la guerra de < Ucrania y en Oriente Medio por lo que pueda afectar al precio de las materias primas. También por el «grado de recuperación económica de los países emisores de turistas hacia las islas». En particular Reino Unido y Alemania. Además, se añade la guerra arancelaria que ha emprendido Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que aunque siguen siendo amenazas y no hechos, preocupa.