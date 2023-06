El nuevo Gobierno de Canarias quedará constituido a medidados de julio

El próximo Gobierno de Canarias, sustentado en el pacto suscrito por CC, PP, AHI y ASG para alcanzar la mayoría absoluta del Parlamento autonómico tras las elecciones del 28M, quedará configurado con plenos poderes a mediados de julio, antes de que se cumplan los dos meses de la cita con las urnas.

La rapidez con la que nacionalistas y populares cerraron su alianza para la gobernabilidad junto a los otros dos socios que les garantizan 38 escaños en la Cámara regional -dos por encima de la mayoría- no deja espacio a la incertidumbre, lo que permite establecer un calendario bastante aproximado para el proceso institucional que debe concluir con la formación del nuevo Ejecutivo.

Hasta entonces, el actual Gobierno de Canarias encabezado por Ángel Víctor Torres continuará en funciones, lo que implica que su gestión está limitada al despacho ordinario de los asuntos públicos, sin capacidad de tomar decisiones de índole política o económica.

La limitación de funciones no afecta a la gestión de procesos ya en marcha ni a la aplicación de los Presupuestos autonómicos, que el Gobierno puede seguir ejecutando con normalidad hasta el último momento.

Una vez que el próximo día 27 quede constituido el Parlamento de Canarias con la toma de posesión de los nuevos diputados y la elección de la Mesa de la Cámara, hay cinco días de plazo para que se registren los grupos parlamentarios, y a partir de ahí la Presidencia de la Cámara abrirá una ronda de consultas con los distintos portavoces para proponer un candidato a presidente del Gobierno que cuente con el respaldo de la mayoría -que en virtud de la alianza fraguada será el candidato de CC, Fernando Clavijo- y fijar un día para el debate de investidura. En función de estos plazos, la estimación es que el debate y votación tenga lugar en torno al 11 y 12 de julio.

Ya investido presidente, la publicación en el BOE, generalmente al día siguiente -aunque en la última ocasión fue dos días después porque hubo un fin de semana por medio- le dará plenos efectos al nombramiento y Clavijo ya tendrá potestad para firmar sus dos primeros decretos conla estructura de su Ejecutivo y los nombramientos de los titulares de las diferentes consejerías. Cuando los consejeros tomen posesión, quedará formalmente constituido el Gobierno de Canarias, algo que las fuentes consultadas estiman que podrá ser el día 17 de julio, como muy tarde.

En esta ocasión hay una diferencia importante respecto a las legislaturas anteriores, y es que con la aprobación el pasado mes de marzo de la ley del Gobierno los proyectos legislativos que estaban en trámite no decaen de forma automática con la disolución del Parlamento, sino que deja abierta la opción al nuevo Ejecutivo de retomar y convalidar aquellas iniciativas legislativas que considere oportuno.

Esta posibilidad se introdujo en la ley precisamente para evitar que proyectos que contaban con alto grado de consenso y que estaban muy adelantados, incluso con informe favorable del Consejo Consultivo, se quedaran a medias únicamente por falta de tiempo para culminar su trámite.