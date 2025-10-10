La nueva Agencia Canaria de Emergencias integrará los servicios insulares y municipales Será un «organismo consorciado», según el consejero de Política Territorial. Canarias destina 5,3 millones en ayudas al planeamiento territorial

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 10 de octubre 2025, 19:26

La futura Agencia Canaria de Emergencias está más cerca. El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, anunció este viernes que «ya hay un borrador del decreto ley» que dará amparo a la «creación» del ente «a la mayor brevedad». Miranda explicó, en comisión parlamentaria, que la agencia se constituirá como «un organismo consorciado», en el que cabildos y ayuntamientos, «que así lo consideren, participarán asumiendo los diferentes servicios de protección civil y prevención y extinción de incendios», siendo esta una fase que se desarrollará a medio plazo.

El consejero señaló que la agencia «no puede ser una réplica» de la Dirección General de Emergencias actual, sino un organismo que avance hacia un «mando único unificado» ante los desastres naturales o provocados por el hombre, que posibilite la actuación coordinada entre el sector público y privado.

Así, el primer paso es la integración de la labor del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) y el teléfono único 112 en la agencia. De esta forma, se busca que el personal de la Administración Pública se concentre en el nuevo ente y no esté disperso en diferentes empresas públicas, lo que permite la gestión directa de «buena parte de los servicios».

Miranda recalcó que esta fase «llevará su tiempo», pues implica un trabajo de asimilación y de convocatorias de relaciones de puestos de trabajo (RPT). En este punto quiso dirigirse a los profesionales del Cecoes para transmitirles la «tranquilidad» de que «todos esos procesos de cambio serán medidos» y no les van a «perjudicar».

Del mismo modo, está previsto que el Cecoes evolucione a Centro de Cooperación Operativa, Cecop, conforme a la norma estatal.

El consejero celebró que la puesta en marcha de la agencia, iniciativa de la diputada por Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Esther González, cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, ante fenómenos naturales cada vez más frecuentes y voraces.

Luz Reverón, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, pidió que la relación entre el nuevo ente y el Cecop, los cabildos, los ayuntamientos o el Estado quede bien definida, pues «Canarias no necesita más burocracia sino capacidad de respuesta». También defendió una inversión estable en nuevas tecnologías y en formación del personal y de la ciudadanía.

Por su parte, José Ramón Ramos, de la Asociación Socialista Gomera (ASG), destacó que la creación de la agencia combatirá problemas estructurales y mejorará la «insuficiencia de personal técnico estable». Jonathan de Felipe, del Grupo Parlamentario Nacionalista (GPN), valoró especialmente que todas las administraciones públicas estén representadas en un órgano con «capacidad de obrar y con personalidad jurídica propia», lo que «profesionaliza la acción y la prevención de emergencias».

Esther González, del NC-BC, recordó que la creación de esta agencia se aprobó hace ya 11 meses y que es preciso «pasar a la acción, porque las emergencias no esperan». Mientras, la socialista Nayra Alemán, mostró su preocupación por que la agencia «reciba financiación insuficiente», cuando se trata de una «oportunidad histórica».

El diputado por Vox, Javier Nieto, también se mostró expectante ante el presupuesto que recibirá la agencia y llamó la atención sobre la adscripción voluntaria de ayuntamientos y cabildos, cuando «la unión hace la fuerza».

Ayudas al planeamiento municipal

Al mismo tiempo, el consejero Manuel Miranda anunció que el Gobierno canario ha destinado ayudas por valor de 5,3 millones de euros al planeamiento municipal desde 2023. Con estas subvenciones, se pretende que los ayuntamientos actualicen sus instrumentos de ordenación urbana y cuenten con herramientas para el desarrollo sostenible de sus municipios.

Estas ayudas se recuperaron en 2023, después de tres años sin convocarse, con 750.000 euros dirigidos a los municipios de La Palma afectados por el volcán de Tajogaite. Los dos años siguientes se convocaron con normalidad, con criterios específicos para favorecer a los territorios catalogados como 'reto demográfico'.