Noemí Santana: «El Pacto de las Flores tiene futuro y si dan los números se va a reeditar»

Noemí Santana Perera (Las Palmas de Gran Canaria, 1984) es la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), con especialidad en Dirección General y Recursos Humanos, entró en Podemos cuando el partido morado daba sus primeros pasos en Canarias, poco antes de las elecciones europeas de 2014. Después fue elegida como secretaria general de Podemos Canarias, cargo que ocupó entre 2017 y 2020, y que abandonó después de que, tras el Pacto de las Flores, recibiera la responsabilidad de dirigir una Consejería a la que quiso dedicar todo su tiempo.

- ¿Qué balance hace de estos tres años al frente de la Consejería?

- Han sido tiempos difíciles porque nos ha tocado gestionar una permanente crisis, ya fuera por la crisis migratoria, la turística, la pandemia sanitaria y por último ya convivir con una guerra en el corazón de Europa y las consecuencias que acarrea. De todas formas, nosotras nos marcamos unos retos al iniciar esta legislatura que era mejorar la vida de la gente de Canarias mejorando la gestión y la eficiencia en la gestión en el área de lo social y creo que lo estamos cumpliendo y ahí están los datos y las estadísticas.

- La subida de la luz, los combustibles, en general la inflación que hay, ¿cómo está la situación de la pobreza en Canarias en estos momentos?

- Nuestra mayor preocupación ante lo que estamos viviendo es ensanchar el paraguas social que se pone por parte de las instituciones, y creo que lo hemos hecho. Por ejemplo, la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que es la más importante para personas en vulnerabilidad en la Comunidad Autónoma, cuando nosotros llegamos, llegaba a unas 5.000 personas y ahora lo hace a unas 11.000, mucho más del doble. Por lo tanto, nuestro principal interés y responsabilidad es que, a pesar de los momentos duros que nos ha tocado vivir, el Gobierno esté aquí para tener esa red de apoyo a las familias.

- Y si sigue creciendo la pobreza, como todo apunta que ocurrirá, ¿hay capacidad para llegar a más gente?

- Sí, nosotras no nos paramos, cuando emprendemos una acción para mejorar las herramientas que tenemos en la Consejería de Derechos Sociales, hemos mejorado y por eso se ha ampliado el número de beneficiarios de la PCI a través de cuatro modificaciones de la ley, pero a la vez y en paralelo estamos trabajando por ejemplo en la Renta de la Ciudadanía de Canarias que será una realidad antes de fin de año.

Ahora mismo no depende de la propia Consejería sino de los trámites parlamentarios, pero creemos que, como muy tarde, al finalizar el año estará aprobada la ley y que el próximo año la gente podrá estar cobrándola porque amplía y garantiza derechos que hasta ahora no estaban garantizados, o contempla cosas como complementar no sólo las pensiones no contributivas, que en Canarias somos los que más gestionamos y con unas cuantías que difícilmente te hacen llegar de manera digna al final de mes, por lo tanto hay que complementarlas, como hace esta Renta de la Ciudadanía, y otras cosas como complementos de viviendas, a estudios o a rentas del trabajo porque en Canarias, a pesar de los esfuerzos de la ministra Yolanda Díaz y de mejorar muchísimo el salario mínimo interprofesional, lo que se seguirá haciendo, o las condiciones laborales a través de la Reforma Laboral para proteger a los trabajadores con contratos mejores e indefinidos, en Canarias seguimos teniendo una de las rentas por trabajo más bajas de España y a esos trabajadores que consideramos que son pobres les vamos a complementar a través de la Renta para la Ciudadanía.

acfi press

- ¿Estará en marcha antes de fin de año la Renta para la Ciudadanía?

- Espero que sí, pero no está directamente en mis manos, sino del Parlamento. Ya se acabó el periodo de enmiendas a la totalidad y de hecho, y a pesar de las críticas, ningún partido de la oposición presentó enmienda a la totalidad, luego tan malo no será el proyecto. Ahora estamos en el periodo de enmiendas parciales y yo creo que el debate parlamentario y el debate se iniciarán a la vuelta del verano. No quiero poner una fecha exacta, pero yo creo que estará aprobada antes de final de año.

- ¿Cuál es la situación actual de la Dependencia? ¿Hay nuevos datos?

- Ha avanzado muchísimo respecto a cuando nosotras llegamos y eso ha sido gracias al esfuerzo que ha hecho este gobierno de poner como prioridad el mejorar los datos. En este sentido hemos incrementado la plantilla, el personal, que tramitaba los expedientes y hemos mejorado la eficiencia en la gestión a través de una mejora en los aplicativos y en la tecnología que se aplicaba en la gestión de los expedientes. Eso ha provocado que cuando llegamos en 2019 se atendía a unas 4.000 personas y ahora, en agosto del 22, los datos nos dicen que en lo que va de año hemos atendido a más de 10.000 personas, y todavía tenemos meses por delante.

Antes, en Canarias, se tenían relegadas a las personas dependientes y a día de hoy nos preocupamos por atenderlas y eso se está notando en los datos. Aún así, todavía no nos conformamos con este trabajo y queremos ir mucho más allá, de hecho esperamos una nueva incorporación de personal para seguir mejorando estos datos, teniendo en cuenta que no sólo ampliamos personal sino que mejoramos la gestión. Por ejemplo, este verano decidimos hablar con el personal para pagarles horas extras a quienes voluntariamente quisieran trabajar durante estas fechas y eso ha provocado que finalmente en agosto hemos tenido los mejores datos de la historia de la dependencia de la Comunidad Autónoma, hay que saber gestionar mejor de lo que lo hacían antes.

- ¿En qué estado se encuentra el tema de los menores no acompañados?

- Hemos avanzado muchísimo, primero porque hemos logrado extensionar el sistema gracias a la agilización de los decretos de mayoría de edad de los chicos. Nosotros alzamos la voz para decir que había un grave problema en la detección de las personas adultas que terminaban en centros de menores y era muy preocupante porque no podían convivir adultos con menores de edad. Esto se ha mejorado mucho y ha logrado aliviar esa carga de nuestros centros, pero también alzamos la voz para decir que las comunidades autónomas que somos frontera o receptoras no nos podíamos cargar a nuestras espaldas toda esta responsabilidad y que necesitábamos corresponsabilidad del Estado.

Hemos trabajado cerca de dos años con el Ministerio para lograr un protocolo de corresponsabilidad con el resto de comunidades autónomas y así ha sido, al fin se han visto los frutos de este trabajo y las demás comunidades, gracias a la coordinación e intervención del Ministerio se han corresponsabilizado en el traslado de 682 menores a otras comunidades desde Canarias.

Hasta ahora había sido testimonial, en todos estos años que hemos estado al frente, tan sólo y gracias a la voluntad de algunas comunidades, habían sido unos 200 chicos pero en el próximo año ya tenemos el compromiso para trasladar a 682. Son números importantes. Es un número muy importante y además en paralelo se ha aliviado con el decreto de la mayoría de edad la población de estos centros, lo que nos hace tener una garantía de poder atender a la emergencia, porque los chicos van a seguir llegando porque Canarias no ha cambiado su localización geográfica ni lo va a cambiar, igual que siguen vigentes las circunstancias que hacen a las personas vigentes.

- Pese a la reunión de Pedro Sánchez con Marruecos, siguen llegando pateras a Canarias.

- No ha tenido ningún tipo de consecuencias, más que romper lo que venía siendo el papel que jugaba el Estado español en el conflicto del Sáhara Occidental. Finalmente, una parte del Gobierno del Estado, porque no todo el gobierno de coalición estaba de acuerdo, de hecho Unidas Podemos no estaba de acuerdo. Esa reunión ha cambiado toda la estrategia geopolítica en cuanto a este asunto y no ha servido para nada porque a nadie se le esconde que en las últimas semanas el número de llegada de pateras ha sido el habitual.

acfi press

- Se han registrado incidentes protagonizados por migrantes que ya están en la calle, ¿cómo se puede abordar esta situación?

- Primero, no me gustaría lanzar un mensaje de criminalización de la persona migrante, ya que son situaciones excepcionales en las cuales personas migrantes cometen ilegalidades, como lo puede hacer cualquier ciudadano español, y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han dado las estadísticas y no solo no han subido, sino que ha disminuido la criminalidad en Canarias pese a la llegada importante de personas migrantes. Nosotras estamos trabajando en un plan de integración de las personas migrantes, lo estamos haciendo mediante un convenio con la Universidad de La Laguna para trabajar en la atención no solo en la emergencia, sino también para facilitar su convivencia con nuestra ciudadanía. Además es importante decir que la mayoría de las personas que entran a Canarias no lo hacen en patera, sino en avión.

- Cambiando de término, usted defiende la ecotasa, ¿en qué beneficiará a Canarias?

- Creo que en un momento donde somos especialmente conscientes de lo que supone la crisis climática que estamos viviendo, debemos dar respuesta y ponernos manos a la obra para disminuir las consecuencias que sobre nuestro territorio y nuestro medio ambiente puede tener la explotación turística.

En este sentido, hasta el momento, hay quien se ha beneficiado de nuestros recursos naturales y humanos económicamente y el pueblo canario no ha obtenido ningún tipo de contrapartida cuando se están deteriorando nuestros servicios públicos y nuestros recursos naturales. Me parece que es de lógica aplastante pedir a un turismo responsable, a un turismo de calidad, que coparticipe en que esto siga funcionando y que podamos tener una Canarias con futuro.

Eso no va a revertir en que los turistas sigan llegando, hay muchísimas experiencias en todo el planeta, ciudades que tienen un volumen importante de recibir turistas y tener la ecotasa no ha cambiado, ciudades como París, Roma, Lisboa, Barcelona o Baleares, si vamos a un archipiélago como es Canarias. A pesar de tener la ecotasa vigente siguen recibiendo un número importantísimo de turistas. En Baleares empezaron con la ecotasa con una cuantía pequeña y al ver que funcionaba tan bien han incrementado la cuantía y a pesar de ello no llegan menos turistas, sino más y por lo que nos trasladan turistas que ahora gastan más que los de antes.

- ¿Sus socios de gobierno opinan lo mismo?

- En el Consejo de Gobierno tenemos muchos aliados, sé que hay fuerzas políticas que llevaban también la ecotasa en su programa electoral, como lo hizo Podemos, pero fue Podemos quien puso el tema sobre la mesa del pacto y por eso está dentro del pacto de gobierno. Tenemos aliados, Nueva Canarias está a favor de la ecotasa y el PSOE también se lo plantea como una herramienta de futuro. La Agrupación Socialista Gomera ha sido más ambigua; dice que no lo ve con malos ojos pero que no es el momento, pero ¿cuándo es el momento? Nunca ha sido el momento, en esta Comunidad Autónoma llevamos muchos años posponiendo este debate y nosotros entendimos y fuimos responsables como partido político al entender que como consecuencia de la COVID hubo un cero turístico que golpeó al sector y que se tenía que reponer pero ahora que estamos teniendo cifras récords en llegadas de turistas y datos mejores que los que teníamos preCOVID pues entendemos que ya es el momento.

Esto no tiene por qué ahuyentar al turista, sino que el turista vea que en Canarias nos preocupamos por conservar nuestros espacios naturales protegidos, por ejemplo, por emitir menos emisiones de CO2 a la atmósfera, por utilizar energías limpias. El fin que debe tener la ecotasa es incentivar el dejar una huella menor de nuestro paso por la tierra y en este sentido pues pudiendo reducir las emisiones ilegales de residuos que se están haciendo a nuestro mar pues sería una ventaja, hay que tomar cartas en el asunto. Si nosotros dotáramos a los cabildos insulares de fondos para realizar esta acción seguro que no tendrían ningún problema, yo creo que trabajarían de la mano con la Comunidad Autónoma. Si pudiéramos incentivar las energías renovables, no sólo de autoconsumo, sino también en los establecimientos turísticos, invertir en que sean más eficientes energéticamente, pues yo creo que no sería mala idea y beneficiaría al frente del propio sector.

- Tras tres años del Pacto de las Flores, ¿cómo ve la situación de Canarias?¿han podido trabajar cómodos o hay muchos enfrentamientos?

- La verdad es que tenemos muchos acuerdos y no hemos tenido grandes discusiones dentro del seno de gobierno pese a ser cuatro fuerzas que nos calificamos como progresistas. Los acuerdos han sido mayoritarios, por supuesto tenemos nuestros disensos, como con la ecotasa, pero en general nos hemos ceñido mucho al pacto que firmamos al iniciar la legislatura y hemos intentado que esas acciones salieran adelante. Luego hemos pactado esos disensos, por ejemplo Podemos estaba en contra de que saliera adelante el Puerto de Fonsalía y lo hizo valer porque nosotros íbamos a defender nuestra postura. Creo que el pacto tiene futuro y si dan los números se va a reeditar. Y es importante la presencia de Podemos y de un Podemos fuerte porque cuanto más fuerte sea Podemos más progresista va a ser el pacto, está claro que quien da el peso mayor de progresismo o de políticas de izquierdas dentro de este pacto es Podemos.

- ¿Le gustaría ser la candidata a la Presidencia del Gobierno por Podemos? Se empieza a escuchar también la posibilidad de que se presente a alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria.

- La verdad es que con el trabajo que he tenido en la Consejería, que no es fácil, era un reto importantísimo porque siempre había sido la Consejería 'patito feo' del Gobierno de Canarias y hemos tenido que dar un cambio importante para que las cosas empezaran a cambiar; por eso he tenido poco tiempo para dedicarme a lo orgánico. De hecho yo fui secretaria general de Podemos en Canarias y decidí no desarrollar ese cambio para centrarme en mi trabajo dentro de la Consejería. Por tanto, no me he sentado seriamente a pensar qué papel voy a jugar en el futuro. Que sería para mí un honor continuar, por ejemplo, al frente de la Consejería para ponerme al servicio de la ciudadanía de Canarias, pues claro que sí, pero sin embargo ahora mismo no estoy pensando en ello.

También es verdad que en el Consejo del Secretariado Estatal de Podemos ahí ya fui consciente de que la legislatura ya se agota y voy a tener que decidir. A mí me gusta mucho el ámbito municipal, no voy a engañar a nadie si lo digo, de hecho la primera vez que me presenté a una institución mi primera opción hubiera sido esa, lo que pasa es que por circunstancias de la vida y un debate de la organización se decidió que podía jugar un papel mejor en la Comunidad Autónoma. A mí me sigue pareciendo muy atractivo el ámbito municipal pero también durante estos años que he estado en el autonómico he aprendido también a querer mucho lo que se puede hacer desde aquí, poder legislar, poder crear nuevas herramientas que cambien la vida de la gente, a mí me parece que es muy efectivo y eso a lo mejor no se puede hacer en el ámbito municipal, donde sí que se tiene ese contacto con las personas, que es lo que a mí me gusta, pero ahí pierdes el poder de legislar.

Yo estaré contenta siempre que entienda que puedo resultar ser útil, cuando yo vea que dejo de tener esa utilidad pues me iré a mi casa. Sinceramente yo soy una firme defensora de que al paso de las personas por la política hay que ponerle unos límites, eso Podemos lo dijo desde el principio y sigo creyendo en eso. No voy a asegurarlo de manera decidida pero a mí me apetece mucho también hacer política pero desde fuera de una institución.

- ¿Casi parece más que le apetece presentarse a alcaldesa que a la Presidencia regional?

- Creo que es importante generar ilusión en esta ciudad (Las Palmas de Gran Canaria) que es tan importante para el Archipiélago canario, contando la doble capitalidad es la ciudad más importante, donde viven más personas y con un peso importantísimo para Canarias. Durante un tiempo las personas que representaban a mi fuerza política en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no iban en la misma línea en que íbamos las compañeras en otras instituciones como el Cabildo o la Comunidad Autónoma o el Gobierno del Estado, de hecho esas mismas personas también lo entendieron así porque ellas mismas tomaron la decisión de irse del partido y presentar uno nuevo, dándose de baja de Podemos. En eso estábamos de acuerdo, en que no representaban ya los valores de Podemos y lo que quiero es que haya un equipo que lidere el proyecto en esta ciudad como lo hacemos también en la Comunidad Autónoma. Si voy a ser yo la que lidere ese proyecto, pues lo sabremos en breve, en un par de meses. Yo estaría feliz desarrollando el trabajo que hago ahora mismo como consejera o como diputada pero también en el ámbito municipal porque también me gusta mucho.

- Los enfrentamientos dentro de Podemos, Meri Pita primero, Javier Doreste, después, también a nivel nacional... ¿No hacen mucho daño esos choques?

- Creo que esto no es ajeno al resto de fuerzas políticas, pudimos ver lo que pasó hace escasos meses en el seno del PP a nivel estatal, auténticas luchas encarnizadas dentro de la organización, dentro del PSOE también lo vimos incluso en la persona del actual presidente del Gobierno del Estado. Por tanto, creo que se dan en todas las organizaciones políticas porque las personas tenemos distintas sensibilidades, pensamientos distintos y a veces se confrontan dentro de los debates internos que tenemos. El problema que ha tenido Podemos creo que muchas veces algunas personas en vez de usar los cauces internos que tenemos para resolver esos problemas han utilizado otros medios, ese es un problema importantísimo que ha tenido mi organización política y eso ha hecho que la gente pensara que estábamos más centrados en esas peleas internas que en el trabajo que veníamos a hacer y eso nos ha hecho mucho daño. Afortunadamente creo que esa es una etapa superada. Por ejemplo, aquí en Canarias se ha materializado algo que hace muchos años que era evidente, que había una serie de personas que actuaban al margen de las decisiones que legítimamente habían votado los inscritos e inscritas de Podemos, ahora ya por lo menos sabemos que esas personas están fuera, y lo mismo ha ocurrido a nivel estatal. Ahora mismo vamos a presentarnos a unas elecciones en las mejores circunstancias porque estamos más cohesionados y unidos que nunca, no sólo en Canarias, sino también a nivel estatal.

- ¿Qué supone para usted su nombramiento como miembro del comité electoral de Podemos a nivel estatal?

- Es una responsabilidad importantísima, yo formo parte del secretariado de estado, del órgano estatal, del consejo ciudadano estatal que es quien toma las decisiones del día a día de Podemos. Ahora el reto más importante que tenemos es intentar continuar haciendo política desde las instituciones y para ello se requiere pasar por un proceso electoral. Que se haya pensado en mí junto a personas que admiro pues supone una responsabilidad importante pero me apetece porque sigo creyendo en este instrumento político, sigo creyendo que Podemos es una herramienta de cambio político y que a pesar de que actores muy importantes de este país hayan intentado acabar con nosotros de todas las formas y maneras posibles pues hemos sobrevivido gracias a que tenemos musculatura, a que mucha gente cree en nosotros. Hemos visto otros 'bluff' como el de Ciudadanos pero eso es porque ensalzas una fuerza política que bajo su base no tiene unos cimientos pues eso desaparece, eso no lo han logrado con Podemos porque tenemos una base social detrás nuestra.

- Los últimos sondeos para Podemos no son muy positivos, cómo ve el futuro tanto a nivel nacional como regional?

- Creo que las encuestas siempre marcan una tendencia y nosotras siempre hacemos una lectura para saber como debemos redirigirnos en nuestra estrategia, en nuestro rumbo político, en saber si estamos acertando con nuestras decisiones o no. No obstante, creo que Podemos ya en otras ocasiones ha demostrado que esas encuestas se equivocan y que hemos logrado buenos resultados a pesar de haberse anunciado que no sería así. También creo que la ciudadanía debe ser consciente de que nos enfrentamos a un momento crucial para el futuro, queremos seguir garantizando derechos, generando políticas que beneficien a una mayoría social o podemos apostar si no nos movilizamos porque haya una involución, el riesgo está ahí claramente, yo entiendo que todas las fuerzas políticas tienen ciclos, nosotras no vamos a ser ajenas a estos ciclos. Ciclos buenos y ciclos malos los han tenido el Partido Popular o el PSOE y creo que también Podemos.

A lo mejor no estábamos en nuestro mejor momento, pero creo que hemos llegado a un punto de inflexión en el que la gente ha sido muy consciente del daño que se le ha querido hacer a Podemos porque en las últimas semanas y en los últimos meses eso ha aflorado y creo que esto va a traducirse en una mejora de nuestros datos, está clarísimo que las propuestas que lanza Podemos en los gobiernos, que muchas veces algunos tachan como radicales, ineficientes o inoportunas luego al final la propia Unión Europea le pide a España que tomen, por ejemplo en las últimas semanas la intervención de los suministros eléctricos. La gente es consciente y ve esto, ve que Podemos recibe un machaque continuo por parte de algunos medios y a pesar de eso tienen lógica y sentido común las propuestas. Es el caso de esa intervención en el mercado energético o aquí con la ecotasa, que ha generado mucha controversia y la patronal hotelera se pronuncia en contra, que no es una buena medida o no, pero ya lo veremos, ayer se lanzó una encuesta y el 80% de la ciudadanía que participó se mostraba a favor de la ecotasa en Canarias.

- ¿Cuál es su valoración del cambio que ha dado España, y sobre todo Canarias, después del famoso 15-M y de la llegada de Podemos?

- Creo que se han hecho muchas conquistas, muchos avances pero queda mucho por hacer porque la fuerza que tu tienes dentro de los gobiernos influye en esas decisiones, si tuviéramos un peso mayor dentro de los gobiernos seguro que habría más políticas progresistas y políticas que se reclamaban en las calles en ese 15-M. Pero aquí tenemos que consensuar con el resto de socios de gobierno las decisiones que se toman y a veces no podemos ir tan allá como nos gustaría. No obstante creo que la movilización ciudadana es importantísima como fuerza de empuje para que sigan avanzando las cosas. Yo le pediría a la gente es que siga haciendo política aunque sea desde fuera de una institución. Yo recalco que en unos años me apetece no seguir en instituciones pero seguiré en la política porque tan importante es la política que se hace en las calles y en las luchas sociales como las que se hacen dentro de las instituciones.