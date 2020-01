NC confía en que el acuerdo PSOE-ERC respete el marco jurídico

Además, ha lamentado que a la firma de este acuerdo, que asegura que cumple con el 95% del programa de su formación, no hayan llegado de la mano de Coalición Canaria, el partido con el que concurrió a las elecciones generales del pasado 10 de noviembre. No obstante, se ha mostrado confiado en que CC, que decidirá esta tarde el sentido de su voto en la investidura, no se decante por el 'no'.

El presidente de Nueva Canarias ( NC ), Román Rodríguez , ha señalado que a su formación no le "chirría" el acuerdo de investidura entre el PSOE y Esquerra Republicana (ERC) dado que "necesariamente debe respetar el marco jurídico y la legalidad vigente", pero ha recalcado que es buena señal que haya diálogo para encauzar los problemas políticos. Además, ha lamentado que Coalición Canaria , su socio electora, no se haya sumado aún al acuerdo de NC-PSOE por el que apoyarán la investidura de Pedro Sánchez .

"A nosotros no nos inquieta que Podemos esté en el Gobierno, no nos rompe principios el acuerdo con ERC. Sabiendo eso, puede ocurrir que no nos acompañen. Ellos tendrán que explicarse", ha matizado Rodríguez.

Para Rodríguez, en el seno de CC hay dirigentes "diversos" por lo que tiene la impresión de que "será difícil que voten no" en el Pleno de investidura que arranca este sábado. "Creo que CC no va a votar 'no'. Se situarán en la abstención", ha aseverado, para luego afirmar que si adoptan una posición distinta a la suya, la respetarán y tratarán de mantener la unidad de acción en el Congreso.