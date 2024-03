Montero llevará a la UE la flexibilización de la regla de gasto pero insiste en que lo ve «difícil»

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, enfrió ayer las expectativas canarias de poder destinar los 280 millones que tiene de superávit a los servicios públicos esenciales o a bajar impuestos, en compensación por tener una economía saneada.

Durante su comparecencia en el Senado para dar cuenta de las líneas generales de las políticas de su departamento, Montero recordó que es Bruselas quien establece las reglas fiscales y que en concreto, la obligación de destinar el superávit solo a pagar deuda busca garantizar la sostenibilidad del gasto en el medio plazo.

«Es un parámetro que nos exige la Unión Europea y que no pueden modificar los Estados miembros», expuso, «ojalá fuera tan fácil como decirle a Bruselas que nos lo quite, pero eso no lo puede solucionar la ministra de Hacienda», añadió.

En respuesta a la petición expresa de los senadores de CC, Pedro San Ginés, y de ASG, Fabián Chinea, de que plantee en Europa la posibilidad de flexibilizar la regla de gasto a Canarias, que tiene la menor deuda autonómica del Estado, Montero se comprometió a intentarlo, aunque insistió en que se trata de un «debate complejo» y un objetivo complicado de lograr. «Veo difícil que se flexibilice la posición europea, pero seguiremos trabajando para intentarlo», señaló.

En este sentido, la titular de Hacienda se remitió al resultado de las próximas elecciones europeas de junio y a la posible configuración de nuevas mayorías capaces de cambien el acuerdo actual en torno a la rigidez de la regla de gasto. «Las elecciones están ahí, todo está por construir», indicó. Por el momento, avanzó que lo que está intentando el Gobierno español a partir de la promoción de las reglas fiscales es que haya determinadas inversiones que no computen.

«El volumen de inversión en sostenibilidad medioambiental o en transformación digital, si se incorporan a la regla de gasto, va a impedir el crecimiento de los servicios públicos», expuso, «el Gobierno canario compartirá la exclusión de determinadas partidas y estamos trabajando en ello, sé perfectamente lo que espera la comunidad autónoma y detrás de Canarias todas las que estén en superávit», añadió.

Montero quiso en todo caso hacer una apreciación sobre la situación saneada de la economía canaria, para puntualizar que la mejora «no se debe solo a una buena gestión» porque entiende que «nadie se puede apuntar el éxito en solitario».

A su juicio, gran parte se debe a dos instrumentos básicos: la financiación autonómica y el Régimen Económico y Fiscal (REF) de las islas, que apostó por mantener y blindar «gobierne quien gobierne en España y en Canarias».

Se refirió en concreto a un modelo de financiación autonómica que, aunque pendiente de actualización desde 2014, tiene en cuenta «las peculiaridades canarias como archipiélago ultraperiférico» a la hora de distribuir los recursos estatales para sufragar los servicios públicos esenciales, y un REF «que es un logro colectivo y que por primera vez en la historia de España ha hecho algo más de justicia a Canarias», señaló. Recalcó que es asimismo de justicia reconocer que «la política de consenso ha dado muy buen resultado para Canarias».