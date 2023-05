Montero: «En España no hay derecha, sino una ultra derecha que solo quiere el bipartidismo»

La ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, ha dicho que en España no existe la derecha, «sino la extrema derecha», que, en su opinión, está atacando la democracia para volver al bipartidismo y para que su corrupción «permanezca en la impunidad».

Montero, que respaldó este domingo en Tenerife a los candidatos de Unidas Sí Podemos, confluencia que aúna Podemos Canarias, Izquierda Unida y Sí se Puede, manifestó que hay varios partidos de derecha que no saben presentarse a las elecciones «con juego limpio» y utilizan para financiarse «dinero de la corrupción».

Afirmó que Unidas Podemos es el único partido que se presenta a los comicios sin pedir un euro a los bancos «porque quién paga manda y en Unidas Podemos mandan sus militantes».

Calificó de «corruptos y ladrones» a los que en pandemia se dedicaban a regalar dinero a sus amigos y les instó que en lugar de preocuparse por un mural o por unas camisetas «devuelvan el dinero».

Advertencia a la derecha mediática

Montero advirtió a la «derecha mediática» que su formación no se callará ante la corrupción y señaló que la derecha de Isabel Díaz Ayuso, de Alberto Núñez Feijóo o de Santiago Abascal se está negando a aplicar la ley del aborto, la de vivienda y están beneficiando a los especuladores.

«El PP utiliza la democracia para beneficiar a los poderosos pero no para no garantizar los derechos de quién necesita al Estado para tener una vivienda digna o la educación para sus hijos«, dijo la ministra.

En su opinión, estos partidos de derecha están «en absoluta rebeldía con la democracia» y consideró que los partidos de centro, en referencia entre otros al PSOE, no terminan de aceptar la deriva que, afirmó, se pretende con los derechos fundamentales y mientras «se enfadan» porque no se deja subir al ministro Félix Bolaños a un escenario, no quieren cambiar la ley del Consejo General del Poder Judicial.

Reproche al PSOE por la ley del solo sí es sí

«Cuando la derecha política, mediática, y judicial hacen una política contra una ley feminista, el PSOE lo apoya», lamentó Montero, en referencia a la ley del sí es si y afirmó que estas elecciones no solamente van de que la derecha no gobierne, «sino que también no manden».

Para Montero, Unidas Podemos es capaz de transformar la sociedad frente a una derecha «asalvajada« y un centro que pide permiso para llevar a cabo las reformas y defendió el modelo del pacto de Gobierno en Canarias y en el Gobierno central.

La ministra defendió la intervención pública en los sectores estratégicos como vivienda y energía y subrayó que la suya es la única formación que se toma en serio los derechos feministas y de las personas LGTBI y Trans al tiempo que amparó las políticas públicas que permitan la conciliación y que pongan a las mujeres en el centro de las acciones del gobierno.

«Podemos no les va a fallar», dijo al Frente Polisario

«Los derechos feministas no se negocian con el PP», afirmó Montero, que ante una representación del Frente Polisario en el acto político aseveró que su partido «no les va a fallar».

Asimismo, defendió la gestión de la candidata de Unidas Sí Podemos a la Presidencia de Canarias, Noemí Santana, al frente de la Consejería de Políticas Sociales, que ha permitido, dijo, mejorar las prestaciones sociales y defender los derechos sociales de las personas mayores y dependientes, entre otras.