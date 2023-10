Montero desbloquea las partidas pendientes y engrasa la negociación con CC para la investidura

La negociación entre CC y PSOE de cara al debate de investidura de Pedro Sánchez superó ayer el primer obstáculo sin dificultad con el compromiso de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, de desbloquear las partidas canarias de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 que aún están pendientes de pago.

En la reunión que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantuvo ayer con la ministra, se analizaron todas las partidas, para aclarar las diferencias sobre las cantidades que quedan por ingresar.

«Salimos satisfechos», señaló el jefe del Ejecutivo canario tras el encuentro, «hemos comprobado que hay partidas importantes ingresadas y otras en transición y hemos visto que en las últimas semanas ha habido un impulso importante», añadió.

Entre las dotaciones que ya han sido transferidas a las arcas canarias están los 50 millones para inmigración y los 8 millones para agua de riego. Los 100 millones para la reconstrucción de La Palma tras la erupción volcánica quedan pendientes, a la espera de decidir «en las próximas 48 horas» si se transfiere a los tres ayuntamientos afectados y al cabildo como estaba previsto o si resultar más eficaz hacerlo a través del Gobierno canario, pero en cualquier caso con el compromiso pleno de Hacienda de abonarlos de inmediato.

La fluidez de la interlocución con Montero y el desbloqueo de las partidas pendientes, que era condición nacionalista para empezar a hablar, engrasa la negociación que va a determinar el voto de CC en el debate de investidura, cuya fecha podrá despejarse de forma inminente, con la vista puesta en la próxima semana como opción más probable.

El presidente canario considera que el resultado positivo de la reunión es «un buen paso» que permite recuperar la confianza en los compromisos asumidos por el PSOE ante posibles acuerdos futuros. «Esta ha sido un reunión de Gobierno, pero si quieren hablar de pactos de investidura o de legislatura, estamos abiertos», indicó.

Frente a la posición marcada tras los primeros contactos, que apuntaba a «como máximo» una abstención, ayer Clavijo no cerró la puerta a un eventual voto favorable si el PSOE se compromete también con la agenda canaria. «Ha sido importante recuperar la confianza, pero nosotros tenemos una agenda canaria marcada», expuso, «ya le dimos nuestro apoyo a Sánchez cuando no se lo dio Podemos y hubo que repetir las elecciones. Si hay intención abrirán un espacio de negociación, y si no porque tienen los votos, nosotros el día después también estaremos dispuestos a colaborar siempre que beneficie a Canarias», añadió.

A partir de ahora la interlocución será a través de la diputada y portavoz de CC en el Congreso, Cristina Valido, en unos contactos que tendrán necesariamente que producirse en los próximos días. Respecto al escollo que supone para CC la ley de amnistía que Sánchez prepara para contentar a los independentistas catalanes, no resulta en principio incompatible con un acuerdo que saque adelante los principales asuntos de interés para Canarias.

«Nosotros estamos a favor de la agenda canaria y en contra de la amnistía», señaló Clavijo. No quiso el presidente canario valorar el encuentro que el dirigente socialista Santos Cerdán mantuvo el domingo con Puigdemont, «No hago valoración especial de esa foto, todo el mundo está negociando, los partidos políticos tienen que hablar», señaló, «yo creo en el diálogo, la búsqueda de acuerdos y el entendimiento pero también en las instituciones y en la Constitución», añadió.