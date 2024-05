Montero demanda para el 9J un «voto de principios»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 26 de mayo 2024, 16:16 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Irene Montero, líder de la candidatura de Podemos a Europa, ha estado este domingo en Las Palmas de Gran Canaria en un acto de campaña acompañada de otras dos candidatas, Ana Gloria Sánchez y Mar Cambrollé, y la diputada canaria Noemí Santana.

Montero ha reclamado que «la paz es la tarea política más urgente en este momento y la política medioambiental más importante» ya que «la guerra aumenta la desigualdad, la inflación» y es «un mecanismo para despojar a la gente humilde de lo poco que tiene para acumular el dinero en las manos de unos pocos». La ex ministra de Igualdad ha alertado sobre el peligro que supone «el consenso de la guerra» que va «desde la socialdemocracia hasta la extrema derecha», y que «será la excusa que nos den en Europa para vendernos recortes». Por contra, Montero ha exigido más justicia social, más feminismo y más derechos.

La vivienda ha sido otro de los ejes del discurso de Irene Montero, quien ha demandado que los pisos turísticos no superen el 2% de la oferta: «si las casas son para vivir, en territorios como estas islas, se tiene que limitar la compra a los no residentes, porque los que se tienen que ir son los buitres y los especuladores, no nuestros vecinos y vecinas».

La cabeza de lista de Podemos ha recitado a la artista canaria Roberta Marrero, recientemente fallecida y ha hablado de sueños y de ética: «necesitamos que el voto del 9 de junio sea un voto de principios, un voto ético. El silencio es cómplice con la desigualdad. La gente que quiere hacer ruido tiene que ponerse de pie».

En su intervención, la candidata canaria, Ana Gloria Sánchez, ha insistido en que el compromiso con la lucha no tiene atrás, un «seguir adelante» que también ha vertebrado el discurso de Mar Cambrollé, número 8 en las listas europeas, que ha recordado la fuerza y la determinación de la también activista trans Sivia Reyes, canaria fallecida hace unos días. «Sólo 11 países europeos permiten el cambio registral de nombre y género pero en algunos, como Hungría y Polonia, la diversidad está prohibida». «Los derechos humanos tienen que estar en el centro de Europa», exigió Cambrollé.

El cierre del acto recayó sobre Noemí Santana, coordinadora general de Podemos Canarias, quien habló del derecho a migrar, «como nuestros abuelos y abuelas», y de la necesaria acogida a «quienes vienen a luchar por esta tierra». Por contra, reclamó límites y defensa del territorio frente a los especuladores: «dicen que la vida es así pero nosotras no lo aceptamos y defendemos una Europa de paz, una Europa feminista, que reconozca los derechos de los trabajadores y trabajadoras y que de la cara».

