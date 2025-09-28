Mociones, pactos rotos y 'time sharing': el color político cambia en 15 instituciones Desde los comicios de mayo de 2023, varios ayuntamientos y un cabildo han cambiado de manos. CC y PP se hacen fuertes en detrimento del PSOE en Tenerife

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

En agosto de este año, el municipio tinerfeño de Güímar quedó bajo el liderazgo del PP. El año anterior, en julio, fue Puerto de la Cruz. Una circunstancia que hizo que, en el inicio del curso político, el pasado 20 de septiembre, el líder de los conservadores en Tenerife, Lope Afonso, dijera: «El verano se nos da bien». Y es que, desde las elecciones de mayo de 2023, hasta 15 instituciones han cambiado de color político, bien por mociones de censura, por ruptura de pactos y conformación de nuevas mayorías o por la alternancia a la que se obligaron a mitad de legislatura.

La primera sorpresa la recibió Javier Armas, presidente de AHI (Agrupación Herreña Independiente), que, poco después de jurar su cargo como presidente del Cabildo de El Hierro, al ser la lista más votada, la oposición, formada por el PSOE, que lidera su hermano, Alpidio Armas, Asamblea Herreña e IU-Reunir Canarias, presentaron una moción de censura. Este ha sido el único cambio en las corporaciones insulares desde las elecciones de 2023, pese a las posibles crisis, como en el de Gran Canaria, al romper el Bloque Nacionalista Rural con Nueva Canarias, formando parte del equipo de gobierno.

Santa Brígida, en Gran Canaria, por su parte, es un ejemplo de time-sharing. ANDO apoyó al PP con Bravo de Laguna a la cabeza, pero desde el pasado julio ocupa la alcaldía del municipio satauteño. En la misma circunstancia se encuentra Teror, que desde el pasado junio volvió a manos del PSOE.

Pero la primera gran sacudida llegó en Santa María de Guía (Gran Canaria) en septiembre de 2024. Allí, cinco partidos —PSOE, CC, PP, Ahora Guía y Unidos por Gran Canaria— se unieron para arrebatar el bastón de mando a Pedro Rodríguez, líder de Juntos por Guía-NC, que llevaba 14 años como primer edil.

Y muy sonada también fue la moción en Agaete hace menos de un año. Jesús González, del Bloque Nacionalista Rural, apoyado por NC y PSOE, perdió la alcaldía, que volvió a manos del PP. María del Carmen Rosario asumió el mando del Ayuntamiento gracias al apoyo de la única edil no adscrita del Consistorio, la exsecretaria general del PSOE local, Candelaria Mendoza.

En medio, la ya mencionada ruptura entre el BNR y NC. El líder de la formación ruralista, Teodoro Sosa, rompió con la formación que hasta entonces lideraba Román Rodríguez, lo que llevó también a que varios concejales de distintos municipios grancanarios como La Aldea, Santa Lucía, Ingenio, Arucas, Moya, San Bartolomé de Tirajana e incluso Las Palmas de Gran Canaria abandonaran la formación canarista, pero manteniendo sus actas, lo que hizo que NC los denominara «tránsfugas».

Siete de los 21 municipios de Gran Canaria han cambiado de manos en lo que va de legislatura, por uno solo de Fuerteventura, Betancuria, en este caso porque Marcelino Cerdeña (Unidos por Betancuria) entregó su acta tras tres mayorías absolutas, siendo sustituido por Enrique Cerdeña, quien, hasta agosto del pasado año, era teniente de alcalde.

Vox entra en el gobierno municipal

En Tenerife ha habido menos cambios, seis. Sin embargo, mucho más abruptos y con repercusión más allá de la propia localidad, al haberse firmado pactos en los que entraba por primera vez en los gobiernos municipales el grupo ultraderechista Vox.

En marzo de este año, una moción de censura de Coalición Canaria, con el apoyo de la ultraderecha de Vox y uno de los dos ediles del PP, apartaban de la Alcaldía a la socialista Jennifer Miranda en Granadilla de Abona.

Es una de las pérdidas del PSOE en Tenerife, junto a Puerto de la Cruz, donde el conservador Leopoldo Afonso (PP) se hizo con el mando tras una moción de censura apoyada por CC y Asamblea Ciudadana Portuense (ACP).

CC también recuperó La Guancha, tras la renuncia del alcalde del PP, y los conservadores se hicieron con Güímar, con el apoyo del PSOE y un edil de NC que no contó con el apoyo del partido.

No serán las únicas. Lope Afonso advirtió de que el PP estaba «a punto de conseguir» Arico, y que pronto recuperarán La Guancha.