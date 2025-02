Miranda: «Canarias necesita de forma urgente el convenio» para financiar las obras hidráulicas

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria. Lunes, 24 de febrero 2025, 01:00 Comenta Compartir

«Necesitamos la firma urgente del convenio de obras hidráulicas» con el Ministerio de Transición Ecológica. «Esas obras son de interés general y tienen que estar respaldadas por un compromiso de financiación», asegura el consejero de Política Territorial y Aguas, Manuel Miranda.

Para el responsable del área, el archipiélago no puede afrontar las obras hidráulicas que requiere «a base subvenciones puntuales» y con la «expectativa de ver si tenemos respuesta o no. Hay que ser conscientes de que las administraciones locales y con los fondos Feder estamos paliando el déficit y las carencias que tienen todas las islas, no solo en abastecimiento, sino en depuración».

EN CONTEXTO Planes hidrológicos Las islas tenían que aprobarlos en 2021. Se les ha dado el visto bueno con tres años de retraso.

Actuaciones Gran Canaria y Tenerife son las islas que requieren más actuaciones urgentes, 34 la primera y 27 la segunda de las 127 en total.

Saneamiento El 36% de las obras declaradas prioritarias afectan a infraestructuras de saneamiento y reutilización.

El Hierro Es la isla con menos actuaciones, 13 en total. Diez de abastecimiento.

Miranda recuerda que tres islas, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife, están en «emergencia hídrica», por las dificultades generadas por la sequía y el déficit de producción de agua. Y en el conjunto de Canarias se han declarado 127 actuaciones de interés general para que el Estado asuma su coste, estimado en 1.400 millones de euros. 34 de estas actuaciones serían en Gran Canaria, 24 de ellas de saneamiento y reutilización de aguas, 8 de abastecimiento y dos de riego agrícola. Otras 27 en Tenerife, 8 de encauzamiento y protección frente a avenidas, nueve de abastecimiento, ocho de saneamiento y dos de riego agrícola. Otras 20 en La Palma, de ellas ocho de abastecimiento y siete de riego agrícola. Además, hay seis obras previstas en Lanzarote, dos de riego agrícola y una de abastecimiento; otras seis en Fuerteventura, dos de ellas de abastecimiento. Y un total de 20 en La Gomera, seis de ellas de riego agrícola.

20 millones que se «perdieron»

Pero, además, en la planificación 2022-27 se requieren un total de 1.525 actuaciones, para lo que se estima que serán necesarios 4.000 millones de euros. En este contexto, el consejero de Política Territorial supo que por un error del Ministerio de Transición, Canarias había perdido los 20 millones de euros que tenía consignados para obras hidráulicas en 2024. Y aunque ahora desde Madrid dicen que tendrá otros 20 millones en 2025, Miranda espera que se sumen ambas cantidades, es decir, que se traspasen en total 40 millones de euros este año.

Con todo, no es suficiente para hacer frente a la ingente cantidad de actuaciones que deben afrontar las islas en materia de aguas. Por eso, insiste, es perentorio que se firme el convenio.

Este documento forma parte, explica el consejero, de la llamada «agenda canaria» que se planteó en el acuerdo de Coalición Canaria (CC) para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. «Se puso sobre la mesa y nuestra expectativa es que podamos firmar ese convenio de obras hidráulicas en los términos de protocolo de financiación para que nos dé certeza para los próximos años», explica.

Además, añade, Canarias ya ha aprobado todos sus planes hidrológicos, cumpliendo así «con el compromiso de actualizar la planificación hidrológica» de las islas que arrastraba un retraso de tres años en su tramitación.

En estos momentos, contar los planes aprobados y actualizados, indica Miranda, «influye a la hora de negociar con el Ministerio» para que asuma la financiación de las obras hidráulicas en las islas a través de un convenio. «Hay que tener en cuenta que estamos en la batalla de la financiación y de la ejecución de obras sabiendo que sin financiación, no hay obra», señala el consejero de Política Territorial.

Ampliar El consejero de Política Territorial y Aguas, Manuel Miranda. EFE Las islas intentan evitar más sanciones de Europa, a la que ya se paga 1,2 millones anuales por vertidos L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria. Una de las prioridades de la Consejería de Política Territorial, Cohesión y Aguas era lograr aprobar los planes hidrológicos de las islas para evitar nuevas sanciones de la Unión Europea. De hecho, la demora -tenían que haberse aprobado en 2021 y se les dio el visto bueno a finales de 2024- generó una demanda de la Comisión Europea que puede culminar con «nuevas sanciones» a las islas. Canarias ya está pagando sanciones. «Tenemos muchos expedientes abiertos por vertidos, depuración y saneamiento», reconoce el responsable del área, Manuel Miranda. «Y lo tenemos que solucionar invirtiendo y regenerando y, para eso, necesitamos esas inversiones. Necesitamos dinero y planificación». Una de las sanciones que Canarias está pagando es por los vertidos en Güímar, en Tenerife. 1,2 millones al año y hasta 2024 se habían pagado 7,7. «Para el Gobierno es prioritario que las obras hidráulicas intenten responder a las demandas e invertir en aquello que pueda causar más sanciones», añade Miranda. En esta línea se han licitado las obras de El Cotillo, en Fuerteventura, para mejorar el saneamiento. «Actuamos para evitar el que se sigan agrandando» las sanciones, abunda. «Y hay otras en procedimiento de demanda de la comisión, y en algún momento, nos puede caer la multa», lamenta. «Para esos temas muy concretos hay que buscar solución». El 36% de las obras prioritarias que ha anunciado Aguas, esto es, 46 de las 127, son precisamente de saneamiento y reutilización de obras. Y según un estudio Canarias Greenpeace de julio del pasado año, el 72% de los puntos de vertido de aguas residuales al mar en las islas no está autorizado. En el archipiélago hay 434 puntos de vertidos censados, pero solo el 28% están autorizados.