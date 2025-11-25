Mezclar financiación autonómica y REF es «la mayor de las injusticias» El Gobierno de Canarias «no va a permitir» perder los recursos del REF | «Estaría en peligro» la bonificación del 75% del transporte a residentes, por ejemplo

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 25 de noviembre 2025, 17:17 Comenta Compartir

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó este martes en el transcurso del Pleno del Parlamento regional que mezclar la financiación autonómica con el Régimen Económico Fiscal (REF) sería «la mayor de las injusticias», aunque es algo que a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «se le ha escapado en reiteradas ocasiones». Preguntado por el diputado David Toledo (CC) sobre la posición de Canarias en la defensa del REF en relación al nuevo sistema de financiación, Clavijo afirmó que será «totalmente frontal» a la posibilidad de mezclar ambas cosas. «No lo vamos a permitir y articularemos todos los recursos» posibles para que el REF no quede integrado en el sistema de financiación autonómica. De lo contrario, «estaría en peligro» la bonificación del 75% del transporte a residentes, por ejemplo.

En torno a los 1.700 millones de euros estarían en juego si las ayudas del REF se integran en el sistema nacional de financiación. A esa cifra es unen más de 4.000 millones de los fondos europeos que, señaló Clavijo, lo que lleva a que «nos jugamos la vida de las personas, los puestos de trabajo, los paisajes, nuestra identidad como pueblo». Está en juego, siguió, «volver a los años donde un canario no podía estudiar fuera» ni optar a determinados estándares de vida. «Contra eso, el Gobierno de Canarias va a pelear».

A su vez, el portavoz nacionalista David Toledo le preguntó al presidente si «se fía» del PSOE cuando la ministra Montero «dice que en Canarias no nos podemos quejar» por los fondos que recibe. «A nosotros no nos van a engañar», apuntó Toledo, ya que «los hemos cogido con el carrito del helado intentando desmontar el sistema de financiación».

Según Toledo, en el Gobierno de España «pensarán que somos bobos, que no nos damos cuenta», pero, dijo, CC ha presentado alegaciones a la quita de la deuda. Al PSOE les aseguró que una Canarias «sumisa» ante Madrid «jamás volverá a pasar».

A su vez, el vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Manuel Domínguez, exigió que se separen el Régimen Económico Fiscal (REF) y el sistema de financiación autonómica, y que en éste se tenga en cuenta la insularidad para el cálculo de la población ajustada.

Preguntado en el pleno del Parlamento de Canarias por el diputado de ASG Casimiro Curbelo si ha habido algún avance para las islas en materia de financiación autonómica, Domínguez afirmó que no lo ha habido, y que el Gobierno de España ha emplazado a las comunidades autónomas «para enero o febrero».