El mercado de la vivienda es «muy excluyente» con los jóvenes y Canarias «debería intervenir» El nuevo Portal Estadístico del Notariado muestra la evolución del mercado inmobiliario entre 2007 y 2025 | El precio medio se mantiene pero el esfuerzo de compra es mayor

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:00 Comenta Compartir

El director del Centro Tecnológico del Notariado, Alberto Martínez Lacambra, presentó este viernes en el Colegio Notarial de Canarias los datos que arroja el nuevo Portal Estadístico del Notariado sobre el mercado inmobiliario. De 2007 a 2025, el precio medio/m2 de la vivienda plurifamiliar ha aumentado, a nivel nacional, un 4%, pasando de 2.077 €/m2 a 2.166 €/m2. En el caso de Canarias, el precio medio/m2 registra un aumento del 31%, desde los 1.756 €/m2 de 2007 a los 2.253 €/m2 en septiembre de 2025. Esto significa que en cuanto a precio, Canarias está en la media en un mercado en el que «los precios son altos» y, en el caso de la Comunidad Autónoma, con déficit de suelo. En todo caso, «hay una falta de oferta espectacular», dijo Martínez Lacambra. Y sobre todo de vivienda nueva, que en la actualidad sólo representa un 7% del total.

Estos y otros datos fueron expuestos en el marco de la presentación en Canarias del Portal Estadístico del Notariado (penotariado.com), la plataforma del Consejo General del Notariado que muestra precios reales de compraventa y estadísticas de vivienda sustentadas en datos notariales. El acto contó con la participación de la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio del Olmo, y del decano del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Cavallé Cruz, acompañados por el director general del Centro Tecnológico del Notariado, Alberto Martínez Lacambra, el presidente de la Unión Internacional del Notariado, David Figueroa Márquez, y el viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez Santos.

Esta nueva plataforma gratuita, basada en datos extraídos de las compraventas autorizadas ante notario, indica que los jóvenes en Canarias son los grandes excluidos del mercado inmobiliario, siendo casi imposible que accedan a una vivienda en propiedad antes de los 40 años, «y ya casi de los 50». La presencia de los jóvenes en el mercado «se ha reducido de forma drástica»: en 2007 la población de 18 a 30 años en España representaba el 22,53% del total de las compraventas realizadas, mientras que en 2025 ese porcentaje desciende al 9,6%. En el caso de Canarias, sólo el 6,5% de los compradores tiene entre 18 y 30 años en 2025. En el 2007 representaban el 21,6% de las compras totales realizadas. Este patrón se reproduce de manera similar en ambas provincias: Las Palmas se sitúa en un 6,5% y Santa Cruz de Tenerife en un 6,6%.

«Este año empieza a ser preocupante el aumento de los precios de la vivienda, siendo urgente y necesario movilizar suelo público y facilitar el acceso a los jóvenes, que cada vez lo tienen más difícil para comprar su primera vivienda», afirmó el director general del Centro Tecnológico del Notariado. Alberto Martínez Lacambra lo tiene claro: «El mercado en Canarias es muy excluyente para los jóvenes y debería intervenir la Administración pública». Y dirigiéndose al viceconsejero del Gobierno de Canarias Cesáreo Rodríguez Santos, demandó la «urgente necesidad» de intervenir fomentando la construcción de vivienda pública.

Aunque también reconoció para facilitar ese acceso a la vivienda, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias destinará en 2026 un total de 197,4 millones de euros al Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), lo que supone un aumento del 15% respecto a 2025 y la mayor dotación presupuestaria registrada por el organismo.

Con estos parámetros, el Notariado espera que «contribuir con información fiable, detallada y actual a la toma de una decisión tan vital como la compraventa de una vivienda», en palabras de la presidenta del aseguró la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio del Olmo. Eso sí, este portal «no va a incidir en los precios».

Ampliar Alberto Martínez Lacambra, director general del Centro Tecnológico del Notariado. Acfipress El 32,2% de los compradores son residentes italianos, alemanes y británicos, y sólo un 1% son no residentes Los datos relativos a la compra según procedencia procesados en el portal del Notariado indican que las adquisiciones de compradores foráneos respecto al total de compraventas se han incrementado notablemente a nivel nacional, pasando del 7,5% en 2007 al 20,1% en 2025. En Canarias el aumento también es considerable, pasando del 14,7% en 2007 al 36,3% en 2025. En el caso provincial, en Las Palmas los extranjeros realizan el 32,2% del total de compraventas y en Santa Cruz de Tenerife, el 41,1%. Por nacionalidades, italianos (18%), alemanes (16,15%) y británicos (15,78%) son los que más compran en el archipiélago. Pero, según indicó el director general del Centro Tecnológico del Notariado, Alberto Martínez Lacambra, hay que tener en cuentas los porcentajes de residentes y no residentes extranjeros. «No sé si hay burbuja o no. Lo que sí que está claro es que hay una falta de oferta espectacular y que se construya más vivienda», dijo en la presentación del portal digital Martínez Lacambra. «Hoy en España una de cada 5 viviendas la están comprando extranjeros. En este caso es importante diferenciar entre el residente y el no residente. El no residente es un señor que está viviendo, una señora que vive aquí, paga sus impuestos. Y por tanto, razonablemente, en la medida que se va consolidando, adquiere viviendas». En esta línea, en el año 2007, una de cada 25 viviendas prácticamente la compraba un extranjero. Actualmente es del 12,6%, es prácticamente una de cada 8. «Se ha certificado la normalización». Pero, «muchos vienen, otros van». Los no residentes en el año 2007 pesaban un 3,2% en el total de compradores de vivienda; eso significaba que una de cada 30 viviendas la compraba un no residente. Actualmente estamos en el 7,5%. «Por tanto, en España podríamos decir que más o menos unas 55.000 viviendas las están comprando extranjeros no residentes». Pero es importante ver qué parte suponen los vendedores extranjeros no residentes, casi un 6%. «Eso significa que el no residente nos captura un 1% del mercado». «Parece que la idea es que de repente todos los no residentes están comprando viviendas y se las están llevando todas. No, los residentes también compran», puntualizó el director general del Centro Tecnológico del Notariado.

Temas

Jóvenes

Notarios

Canarias

Precios

Compraventa

Vivienda