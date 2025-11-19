Caso Mascarillas, en directo: el PP señala responsabilidades políticas en la compra de material sanitario en Canarias Fernando Enseñat y Jennifer Curbelo valoran estas cuestiones en la comisión parlamentaria de este miércoles

Fernando Enseñat y Jennifer Curbelo valorarán las responsabilidades políticas que aprecian en la compra de material sanitario por parte del Gobierno de Canarias.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:26 | Actualizado 11:39h.

Los diputados del PP en la Comisión de Investigación del 'caso Mascarillas', Fernando Enseñat y Jennifer Curbelo, valoran en rueda de prensa las responsabilidades políticas que aprecian en la compra de material sanitario por parte del Gobierno de Canarias al inicio de la pandemia de covid-19.

Temas

Caso Mascarillas