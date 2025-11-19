Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Caso Mascarillas, en directo: el PP señala responsabilidades políticas en la compra de material sanitario en Canarias
Fernando Enseñat y Jennifer Curbelo valorarán las responsabilidades políticas que aprecian en la compra de material sanitario por parte del Gobierno de Canarias.
Fernando Enseñat y Jennifer Curbelo valorarán las responsabilidades políticas que aprecian en la compra de material sanitario por parte del Gobierno de Canarias. EFE

Caso Mascarillas, en directo: el PP señala responsabilidades políticas en la compra de material sanitario en Canarias

Fernando Enseñat y Jennifer Curbelo valoran estas cuestiones en la comisión parlamentaria de este miércoles

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:26

Comenta

Los diputados del PP en la Comisión de Investigación del 'caso Mascarillas', Fernando Enseñat y Jennifer Curbelo, valoran en rueda de prensa las responsabilidades políticas que aprecian en la compra de material sanitario por parte del Gobierno de Canarias al inicio de la pandemia de covid-19.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ola de incendios en Las Palmas de Gran Canaria: desalojan un edificio y arden varios contenedores, motos y un coche en 24 horas
  2. 2 El Constitucional suspende la nueva retribución del director del Servicio Canario de Salud
  3. 3 La Aemet lanza un comunicado por la llegada de una masa de origen ártico que se sentirá en los termómetros de Canarias
  4. 4 Binter lanza el Flight Friday para volar en 2026 desde 21 euros a destinos nacionales e internacionales
  5. 5 Paralizado el desahucio de la familia de Ingenio con seis menores a su cargo
  6. 6 Juan Carlos Hernández Atta, nuevo alcalde de Valsequillo
  7. 7 Una menor cuenta cómo el exnovio de su madre abusó presuntamente de ella cuando tenía nueve años: «Todavía tengo miedo»
  8. 8 Portazo de Gran Canaria a La Vuelta Ciclista a España: «No blanquearemos un genocidio»
  9. 9 Jéssica de León contesta a Onalia Bueno respecto a la vivienda vacacional: «Los ayuntamientos no quieren dar la cara ante el vecino»
  10. 10 Una renuncia, un cese y una suspensión: los efectos de Valka, un caso que no ha ido a juicio

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Caso Mascarillas, en directo: el PP señala responsabilidades políticas en la compra de material sanitario en Canarias