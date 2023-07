María Fernández: «Las políticas del Estado no pueden ser un traje de talla única»

La diputada de Coalición Canaria y candidata a revalidar su cargo en el Congreso de los Diputados, María Fernández, y la candidata nacionalista al Senado por la isla de Gran Canaria, Beatriz Calzada, han participado este jueves en una charla informativa impartida por el Centro Integrado de Educación Superior (ICSE) y en la que han participado 80 alumnos de Atención Sociosanitaria, Docencia Profesional para el Empleo, Asistencia a Dirección y Auxiliares a Domicilio.

El alumnado ha planteado dudas acerca del empleo, la vivienda, la educación, la inmigración, los servicios sociales, la discapacidad o la accesibilidad, entre otros, «áreas que les preocupan y les afectan en su día a día», expuso María Fernández, «y este diálogo abierto con ellos nos ha permitido mantener una charla productiva y cercana para ayudarles a comprender aún mejor el papel de la política y de los políticos», añadió.

La diputada nacionalista puso en valor el trabajo de escucha activa «que, desde luego, está en las políticas que llevamos a cabo en Coalición Canaria, porque de esa escucha emana la mejora del bienestar de los canarios», subrayó, y añadió: «Los nacionalistas velamos por la gente de nuestra tierra. A nosotros nos duele lo que pasa en Canarias y luchamos por conseguir mejores cotas de bienestar social. Pero para que eso se siga produciendo, necesitamos que la ciudadanía canaria siga confiando en nosotros este próximo 23 de julio. Los políticos representamos la voluntad ciudadana, lo que se traduce en la voluntad de los canarios para Coalición Canaria».

En este sentido, María Fernández hizo hincapié en la importancia de que su formación política represente la voluntad de los canarios en el Congreso de los Diputados, y señaló: «Los partidos estatalistas que gobiernan desde Madrid nos imponen políticas de talla única. Sin embargo, las políticas que le vienen bien a Asturias, por ejemplo, no le vienen bien a Canarias, porque somos dos territorios que no tenemos nada que ver. Por eso repito que no nos pueden tratar igual a los que somos diferentes. Y para que a los canarios nos traten de manera diferente tenemos que tener fuerza en el Congreso, es la única forma de hacernos valer y de arrancarle al Estado medidas adaptadas a la realidad canaria», y concluyó: «Para que esto ocurra, este domingo hay que ir a votar, y hay que votar por aquel partido de kilómetro cero, de la tierra, por aquel político que escuche, que hable con su gente y que esté presente y dé la cara tanto hoy como durante los próximos cuatro años; hay que votar a Coalición Canaria».