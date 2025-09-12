Manuel Domínguez, en directo: expone medidas para impulsar la economía del talento en Canarias El vicepresidente del Gobierno de Canarias comparece en comisión parlamentaria para detallar las acciones del Ejecutivo en materia de innovación, formación y captación de capital humano

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, comparece en comisión parlamentaria, este viernes, con un objetivo clave: explicar las medidas que el Ejecutivo autonómico está desarrollando para avanzar en la llamada economía del talento, un modelo basado en la formación, la innovación y la atracción de profesionales cualificados que aspira a diversificar el tejido productivo del archipiélago.