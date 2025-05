Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 9 de mayo 2025, 23:17 Comenta Compartir

El exministro Eduardo Serra Rexach (Madrid, 1946) ofreció este viernes la conferencia 'La geopolítica en un mundo en cambio' en el foro organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en la capital grancanaria.

–¿Qué momento vivimos?

–Yo diría que hay una conclusión general y una local. La general es que estamos en un momento de cambio y es muy difícil de predecir, de hacer ningún pronóstico sobre lo que va a pasar. Pero es una obligación de todos y distinguir los países de los políticos. Estados Unidos ha sido un país muy beneficioso para lo que se llamaba el mundo libre, muy, muy beneficioso. Y ha estado jugando un papel importante que nos ha venido bien a todos. Ahora Trump parece que quiere cargarse ese papel; dice America first cuando quiere decir America only. A Trump no sé lo que le vendrá mejor, tampoco me importa mucho; pero para Estados Unidos creo que es muchísimo mejor seguir en el papel que ha jugado en los últimos 80 años de la nación indispensable que favorecía los regímenes más democráticos, especialmente en Europa. No sé si en Iberoamérica piensan lo mismo, pero a nosotros como europeos nos venía estupendamente bien. Gastaba mucho dinero, pero ese papel que ha jugado le ha venido mejor, aunque le haya costado, porque ha jugado un poco el papel del sheriff del condado, de la policía del mundo. Y si ahora quiere ocuparse solo de los asuntos americanos, pues va a ser más barato, pero en definitiva va a perder. Se está convirtiendo en un ser aislado, en el malo de la película. De manera que, hay que distinguir los países de los gobernantes, y esto que te estoy contando yo creo que no durará mucho, que ya ha empezado a recular.

–¿Y en términos locales?

–La conclusión local es que desde el final de la Segunda Guerra, España y especialmente Canarias estaban en la retaguardia. Rusia nos cogía de lejos. Ahora, cada vez vamos a ser más la vanguardia. Y yo creo que Canarias tiene la posibilidad de sensibilizar al Gobierno de Madrid para que ponga toda la atención posible en el sur. Eso yo creo que deberíamos hacerlo cuanto antes. Y Canarias tiene ese papel, es el testigo más cercano, de avisar al Gobierno nacional para decirle que hay que poner mucha atención en las relaciones con Marruecos, en Ceuta y Melilla, en todo eso, porque el siguiente paso para un país expansivo como es Marruecos, el siguiente paso sería Canarias. Con lo cual creo que por doble razón a Canarias le interesa que mejoremos las relaciones con Marruecos y que Ceuta y Melilla sigan siendo españolas.

–Por lo que dice, ¿tenemos que preocuparnos los canarios?

–Poner atención, yo no digo preocuparse, poner atención. Es mejor si prestamos atención que si no la prestamos.

–¿Y ese prestar atención va en sintonía con la Unión Europea y el incremento del gasto en defensa?

–No es que vaya en sintonía. El gasto en defensa se necesita por mil razones. Es absolutamente necesario. ¿Para qué? Para todo. No solo para las relaciones con Marruecos, para todo. Ahí hemos incumplido nuestras obligaciones en la lealtad Atlántica y ahí creo que Trump tiene toda la razón.

–Y la postura del Gobierno español de los últimos meses con respecto a Marruecos y el Sáhara, ¿cree que va en la línea de blindar un poco más la situación estratégica de Canarias?

–Pues no es mal razonamiento. De todas maneras, a mí me parece que esa postura novedosa que referencia a la política exterior hay que tomarla en todo caso de acuerdo con otros partidos que puedan formar el gobierno en el futuro. En el caso nuestro con el PP, porque si no, el PP puede cambiar de política respecto de Marruecos. Y el cambiar de política en política exterior es lo peor que un país puede hacer. Lo peor. Porque te da crédito que tú mantengas sus posiciones. Pero si eres volátil y cambias de opinión cada vez que cambias de gobierno o incluso más frecuentemente, pierdes crédito, que es lo más importante en las relaciones internacionales. Lo que se llama hacer política de Estado, no de partido.

–¿Y cómo calificaría la política actual de España en materia de defensa y diplomática?

–Prefiero no calificar.

–Pero es importante, los políticos van y vienen, pero nosotros estamos aquí, en Canarias. Usted formó parte de diferentes gobiernos, independientemente de la ideología de quien los presidía.

–En mi época tuve suerte que los partidos se hablaban y en muchas ocasiones se ponían de acuerdo y eso fue bueno para España. Pero no en política, en cualquier actividad de la vida. Si uno no pacta con otros, no va a avanzar, no va a mejorar en absoluto. Eso lo que más se le puede echar en falta al presidente del Gobierno, que no llegue a acuerdos con otras fuerzas políticas que pueden hacer gobiernos. Bildu no va a ser jefe de gobierno mañana, ni Junts tampoco, pero el PP puede ser el próximo gobierno. Y esto es indispensable, es muy favorable para los intereses nacionales, los intereses de todos, que se pacten las cuestiones de política exterior.

–Esa incapacidad de diálogo también se está viendo a nivel internacional; con Rusia y Ucrania, con Gaza e Israel, con Trump.

–Estamos viviendo una época de polarización. Estados Unidos ha dado un puñetazo sobre la mesa, aunque en algunos puntos tiene razón, como la financiación de la Alianza Atlántica, en otros no lo tiene en absoluto. Ese puñetazo en la mesa ha hecho temblar la mesa y entonces la polarización ha llegado a todos lados. Pero en nuestro caso, un país que ha tenido cuatro guerras civiles en cien años, no debemos, bajo ningún concepto, bajo ningún concepto, fomentar la rivalidad o agudizar las rivalidades o polarizar a la sociedad.

–La posibilidad de que Estados Unidos se salga de la OTAN, ¿qué le sugiere?

–Tengo que verlo, yo no me lo creo. Que el país que nos ha estado dando protección 50 años diga que ya no la da más, pues es una alarma general. Pero yo creo que no llegará la sangre al río, porque tampoco a Estados Unidos le interesa. Al país que es el imperio le interesa seguirlo siendo.