Los principales desafíos

La carencia de medios económicos entre la población es uno de los factores más alarmantes: el riesgo de pobreza o exclusión social en las islas es del 40,2%, el segundo más alto de España tras Extremadura (44,3%) y muy lejos de la media nacional, que está situada en el 26,6%. El último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social indica que la desigualdad territorial no solo no se reduce sino que se viene incrementando año tras año desde 2011, especialmente entre las regiones del norte y del sur, con enormes diferencias como los 26,7 puntos porcentuales que separan a Canarias de Navarra, que es la autonomía que marca el mínimo con un 13,5% de riesgo de exclusión. El informe se basa en el indicador europeo AROPE sobre tres variables: la tasa de riesgo de pobreza, definida por ingresos económicos que no superan el 60% de la media estatal, la baja intensidad del empleo en los hogares y la privación material severa.