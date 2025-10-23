Llega a Lanzarote una patera con 24 personas a bordo En la embarcación no viajaban ni mujeres ni niños

Una patera con 24 personas a bordo ha quedado a la deriva en la costa de Lanzarote, según ha informado el Consorcio de Emergencia de Lanzarote. Salvamento Marítimo se ha activado para rescatar a los tripulantes, entre los que no había ni mujeres ni niños.

La Policía Local de Haría ha dado el aviso. A la costa de Lanzarote han llegado 24 personas a bordo de la embarcación, pero es posible que viajaran más.

El origen del trayecto está en Tan-Tan, al sur de Marruecos, de donde partió la embarcación de madera hace cuatro días, según las primeras informaciones recabadas por los equipos de emergencias.

