Imagen de la embarcación llegada a las costas de Lanzarote. Consorcio Emergencias Lanzarote

Llega a Lanzarote una patera con 24 personas a bordo

En la embarcación no viajaban ni mujeres ni niños

CANARIAS7

CANARIAS7

Arrecife

Jueves, 23 de octubre 2025, 22:17

Comenta

Una patera con 24 personas a bordo ha quedado a la deriva en la costa de Lanzarote, según ha informado el Consorcio de Emergencia de Lanzarote. Salvamento Marítimo se ha activado para rescatar a los tripulantes, entre los que no había ni mujeres ni niños.

La Policía Local de Haría ha dado el aviso. A la costa de Lanzarote han llegado 24 personas a bordo de la embarcación, pero es posible que viajaran más.

El origen del trayecto está en Tan-Tan, al sur de Marruecos, de donde partió la embarcación de madera hace cuatro días, según las primeras informaciones recabadas por los equipos de emergencias.

