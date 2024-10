El líder del PP canario pide a su partido dar «un paso al frente» para llegar a un acuerdo sobre inmigración

Efe Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 11 de octubre 2024, 11:37 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El vicepresidente de Canarias y líder del PP en las islas, Manuel Domínguez, ha pedido este viernes a su partido que «vuelva a dar un paso al frente» para sentarse de nuevo con los Gobiernos central y canario y pactar la derivación de menores migrantes, tal y como hizo, en su opinión, cuando Alberto Núñez Feijoó firmó su acuerdo con Fernando Clavijo.

En declaraciones antes de participar en un foro organizado por las patronales de la industria de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, Domínguez ha asegurado que ha mantenido conversaciones tanto con el presidente nacional de su formación, Núñez Feijóo, como con el portavoz en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, para que entiendan que deben «de una vez por todas, plantear iniciativa».

«Es el momento que el PP dé un paso al frente de nuevo, ya lo dimos en el momento en que Alberto Núñez Feijóo vino a Canarias y firmó ese documento con el presidente del Gobierno regional (Fernando Clavijo), y volveremos a darlo«, ha insistido el presidente del PP canario.

En opinión de Domínguez, solo así la sociedad isleña podrá entender «que el PP está de su lado» y la población española verá que la formación «quiere evitar que muera toda esta gente en las aguas de Canarias».

Así ha respondido el vicepresidente del Gobierno de Canarias a su socio en el Ejecutivo isleño, Coalición Canaria, concretamente a su líder, Fernando Clavijo, que ayer mostró su «decepción» con la actitud del PP esta semana en el pleno monográfico sobre migración del Congreso de los Diputados, así como sus discrepancias respecto a los motivos esgrimidos para levantarse de la mesa de negociación para modificar la Ley de Extranjería y establecer mecanismos obligatorios de derivación de menores migrantes.

Domínguez, sin entrar a valorar las declaraciones de Clavijo tras reunirse ayer en La Moncloa con el presidente de España, Pedro Sánchez, ha señalado que el PP «comprende» la situación en materia migratoria que está atravesando el archipiélago.

Ello porque, en su opinión, «hay predisposición a la derivación, a la negociación», tal y como se reflejó en la última conferencia sectorial de la materia cuando «el PP provocó la derivación de esos menores, mientras Cataluña se abstuvo».

Pese a ello, ha remarcado no haber escuchado críticas a los «partidos independentistas que apoyan al Gobierno de España».

«El PP ha demostrado con creces que comprende la situación, y yo voy a intentar por todos los medios, cueste lo que me cueste, que volvamos a sentarnos, que negociemos y lleguemos a entender que Canarias necesita ese apoyo, y estoy convencido que el PP dará ese paso al frente para conseguir la derivación de menores no acompañados, y también para intentar que la política migratoria no se centre en ese aspecto concreto«, ha concluido.